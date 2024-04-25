متصدر الدوري، مباراة بيراميدز المقبلة بعد الفوز على البنك الأهلي

يستعد فريق بيراميدز لمباراته القادمة بعد استمرار تصدره قمة الدوري المصري الممتاز بفوزه الأخير بالدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز القادمة

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره إنبي في السابعة مساء الاثنين، علي استاد بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة الـ20 ببطولة الدوري الصمري الممتاز.

بيراميدز بصدارة الدوري المصري

ويتصدر فريق بيراميدز قمة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة بعد أن خاض 16 مباراة وسجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبلت شباك الفريق السماوي 12 هدفا.

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مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

الدوري المصري، خطف فريق بيراميدز فوزا غاليا ومثيرا من نظيره فريق البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال لقاء الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ضمن لقاءات الجولة 19 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

أحرز ثلاثية بيراميدز إبراهيم عادل ومصطفى فتحي هدفين في الدقائق 45 و55 و74.

وأحرز ثنائية البنك الأهلي كل من سعيدو سيمبوري وكريم بامبو في الدقائق 50 و52.

تم اختيار مصطفى فتحي لاعب فريق نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز على البنك الأهلي بنتيجة ٣-٢ في إطار الجولة ١٩ من بطولة الدوري على استاد الدفاع الجوي.

وواصل بيراميدز الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٣٥ نقطة بعدما حصد ٣ نقاط هامة في مشوار البطولة.

وقدم مصطفى فتحي مباراة غاية في القوة في مواجهة البنك الأهلي وسجل هدفين من ثلاثية بيراميدز ليمنح الفريق ٣ نقاط هامة.

أحداث مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

ومن انفراد تام بالمرمى من إبراهيم عادل يسار منطقة الجزاء انهاه بتسديدة ساقطة أعلى الحارس حسن شاهين سكنت يسار المرمى في الدقيقية 47.

ومن كرة عرضية من محمد هلال من جهة اليمين قابلها سعيدو سيمبوري برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أسفل يمين المرمى محرزا هدف التعادل للبنك الأهلي في الدقيقية 50.

ومن كرة عرضية من ياو أنور من جهة اليمين قابلها كريم بامبو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى محرزا الهدف الثاني للبنك الأهلي في الدقيقية 52.

ومن تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء من مصطفى فتحي سكنت أسفل يسار المرمى في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 59 بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو اشار بطرد رمضان صبحي بعد تدخل متهور على أيمن أشرف.

وبعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو اشار بركلة جزاء لبيراميدز بعد اعاقة من ياو أنور لأحمد سامي داخل منطقة الجزاء احرز نها مصطفي فتحي الهدف الثالث لبيراميدز في الدقيقية 74.

تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقرر تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز بالجولة 18 بالدوري المصري بعد صعود الزمالك إلى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، على حساب مودرن فيوتشر.

ومن المنتظر أن تحدد رابطة الأندية موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، التى من المقرر أن تكون عقب مواجهة الزمالك ودريمز الغانى.

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ19

1- بيراميدز 35 نقطة

2- إنبي 29 نقطة

3- الاتحاد السكندري 28 نقطة

4- المصري البورسعيدي 28 نقطة

5- طلائع الجيش 27 نقطة

6- زد اف سي 27 نقطة

7- الجونة 25 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

9- مودرن فيوتشر 24 نقطة

10- سموحة 22 نقطة

11- الأهلي 21 نقطة

12- الزمالك 21 نقطة

13- بلدية المحلة 19 نقطة

14- البنك الأهلي 18 نقطة

15- الإسماعيلي 18 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- المقاولون العرب 12 نقطة

18- الداخلية 10 نقاط

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