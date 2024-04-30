الكونفدرالية سلاح طارق مصطفى لدراسة الزمالك

حرص طارق مصطفي المدير الفني لفريق البنك الاهلي علي مشاهدة بعض لقاءات فريق الزمالك الاخيرة استعدادا لمواجهته بعد غدا الخميس بالدوري المصري الممتاز.

وحرص طارق مصطفي علي مشاهدة لقائي الزمالك امام دريمز الغاني بالبطولة الكونفدرالية لدراسة نقاط القوة والضعف بالفريق ومدراسة كيفية غلق المساحات وايقاف خطوة نجومه

موعد مباراة الزمالك والبنك الاهلي



ويلتقى فريق البنك الأهلى مع نظيرة الزمالك ضمن الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز دورى "حيث تقام على ستاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة السابعة مساءً بعد غدا الخميس.

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ويقود طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى تدريبات الفريق الجماعية للفريق بعدما غاب لمدة يومين قبل مواجهة الزمالك ضمن مباريات الدورى المصرى الممتاز

وتوجه طارق مصطفى إلى دولة المغرب لخوض بعض الدورات التدريبية بعد إستئذان مجلس إدارة نادى البنك الاهلى برئاسة أشرف نصار.

ترتيب البنك الاهلي بالدوري

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز دورى " دورى Nile " برصيد 18 نقطة.

وخاض طارق مصطفى مع فريق البنك الأهلى 16 مباراة حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى 4 مباريات والخسارة فى 7 مباريات.

الزمالك، كثف مسئولو نادي الزمالك من اتصالاتهم بالبرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق لفريق الزمالك.

ويحاول مسئولو نادي الزمالك، حل أزمة مستحقات باتشيكو من أجل تجنب إيقاف قيد جديد للزمالك وذلك بعدما حكم الفيفا بأحقية المدرب في الحصول على 600 ألف دولار.

وتابع نصار خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لم يحدث وأن طردت أبو جبل في أول جلسة بعد طلباته المادية كما تردد، ولكن لم يحدث اتفاق وقتها فقط".

وأضاف أشرف نصار: "الجلسة الأولى لم يعجبه عرضنا المادي وعرض طلباته ورفضناها، ثم عقدنا جلسة ثانية ولم نتفق أيضًا وفي الجلسة الثالثة بدأ الحارس في الاقتناع بالعرض وتم التوقيع".

مفاوضات الأهلي ومحمد أبو جبل



وأكد أشرف نصار، أن النادي الأهلي طلب التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، أثناء مشاركته في كأس الأمم الإفريقية، وتم الانتهاء من التفاوض سريعًا ولم يعلن أي نادي الصفقة.

وتابع نصار: "المفاوضات مع النادي الأهلي لضم أبو جبل لم تستمر 48 ساعة ولكن لم يحدث أي توقيع رسمي، وكان الاتفاق إعارة بنية البيع ولم يتم إبلاغ الحارس مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف أشرف نصار: "الأهلي لم يتراجع عن الصفقة لأنه لم يحصل أي اتفاق رسمي وعقود تم إمضاؤها، وبالتالي عدل من قراره فقط وأوقف التفاوض، وصورتي مع محمود الزنفلي وقتها كانت بدون توقيع أي عقود أيضًا".

ويسافر محمد أبو جبل حارس مرمى نادى البنك الأهلي إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة للخضوع إلى جراحة الرباط الصليبى تحت إشراف أحد الأطباء المتخصصين هناك.

وأعلن اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادى البنك الأهلي، تفاصيل إصابة محمد أبوجبل حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي ومنتخب مصر.

اصابة محمد ابو جبل بالصليبي

وأثبت التشخيص المبدئي لطبيب الفريق الدكتور وليد عبد الرحمن عقب إجراء أشعة الرنين المغناطيسي عن وجود قطع بالرباط الصليبي.

وتأكد إصابة أبو جبل بالرباط لصليبي بعد خضوعه لأشعة رنين مرة أخرى للتأكد من الإصابة