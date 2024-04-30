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رياضة

أرقام حول مواجهة دورتموند وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

يضع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي آمالا على نجمه كيليان مبابي، لمواصلة المشوار نحو أول لقب بتاريخه في دوري أبطال أوروبا، عندما يحلّ، غدا الأربعاء، ضيفا على بوروسيا دورتموند، في ذهاب نصف النهائي.

باريس يحقق لقب الدوري الفرنسي 

وأثبت مبابي أهميته، حيث قاد باريس سان جيرمان إلى لقبه العاشر في 12 موسما في الدوري الفرنسي، واضعا نصب عينيه تحقيق ثلاثية تاريخية قبل رحيله، في ظل استمراره أيضا في مسابقة الكأس المحلية.

ولا شكّ أن مهمة متصدّر ترتيب هدافي المسابقة (8) بفارق هدف عن هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ، ستكون صعبة أمام "الجدار الأصفر" الشهير.

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ورفع كيليان بهدفيه الأخيرين في برشلونة رصيده إلى 15 هدفا في الأدوار الاقصائية خارج ملعبه، ووحده البرتغالي كريستيانو رونالدو يملك رصيدا أفضل (23).

دورتموند لم يخسر آخر 10 مباريات 

بيد أن دورتموند لم يخسر في آخر 10 مباريات على أرضه في المسابقة (6 انتصارات و4 تعادلات)، تعود خسارته الأخيرة إلى 3 نوفمبر 2021 أمام أياكس أمستردام الهولندي (1-3).

بعد أن أقصى سان جيرمان نظيره دورتموند في ثمن نهائي نسخة 2020، كاد أن يودّع البطولة هذا الموسم أمامه، عندما تخلّف 0-1 أمامه في دور المجموعات، بيد أنه عادل في الشوط الثاني.

وتصدّر دورتموند مجموعة صعبة ضمّت ميلان ونيوكاسل، فيما تأهل باريس سان جيرمان بصعوبة، علما بأنه فاز على أرضه أمام دورتموند 2-0.

مشوار دورتموند وباريس سان جيرمان في نصف النهائي 

ويعد هذا خامس نصف نهائي لدورتموند، والأوّل منذ 2013 عندما أقصى ريال مدريد، ثم خسر أمام مواطنه بايرن ميونيخ (1-2)، وهذا النهائي قابل للتكرار على الورق، إذ يلاقي بايرن ريال مدريد في ذهاب نصف النهائي أيضا.

ويملك دورتموند لقبا وحيدا في المسابقة القارية الأولى، أحرزه عام 1997 على حساب يوفنتوس الإيطالي 3-1 بأهداف كارل-هاينتس ريدله (2) ولارس ريكن.

في المقابل، يخوض باريس سان جيرمان نصف النهائي الرابع، علما بأنه بلغ النهائي مرّة يتيمة في 2020 عندما خسر أمام بايرن ميونيخ بهدف لاعبه السابق كينجسلي كومان.

وبلغ سان جيرمان نصف النهائي، بعد إقصاء ريال سوسييداد الإسباني، ثم قلب تأخره أمام برشلونة 2-3 إلى فوز كبير إيابًا 4-1.

أما دورتموند، فأقصى جاره آيندهوفن الهولندي، ثم قلب تأخره أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 1-2 إلى فوز 4-2.

ويبدو هذا المسار أكثر سهولة من المسار الآخر الذي ضمّ العمالقة بايرن ميونخ وريال مدريد ومانشستر سيتي، وبنسبة أقلّ أرسنال متصدّر الدوري الإنجليزي.

وإلى مبابي، يعوّل باريس سان جيرمان هجوميا على عثمان ديمبلي وبرادلي باركولا، علما بأن الأوّل لن يلقى على الأرجح ترحيبا من جماهير دورتموند، بعدما أضرب عن اللعب معه قبل 7 سنوات من أجل الانضمام إلى برشلونة.


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