بشرى سارة لمشجعي الأهلي بشأن عدد الجماهير في نهائي دوري أبطال إفريقيا
الأهلي، كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، أن النادي الأهلي تلقى وعدا من القيادات الأمنية بالسماح له بحضور جماهيره بالسعة الكاملة لإستاد القاهرة الدولي، في مباراة الإياب أمام الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.
قرار الأمن بالموافقة على حضور السعة الكاملة لجماهير الأهلي في مباراة العودة أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، جاء بعد المظهر الحضاري المشرف لجماهير الأهلي في مباراة مازيمبي الكونغولي بإستاد القاهرة، وعدم افتعال الجماهير الحمراء أي مشكلات خلال المباراة والتزامها بالتشجيع المثالي.
جدير بالذكر أن مباراة الأهلي الأخيرة أمام مازيمبي الكونغولي حضرها 50 ألف مشجع.
موعد مباراتي الأهلي والترجي التونسي
وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” أن مباراة الذهاب في تونس سوف تقام يوم السبت 18 مايو، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب حمادي العقربي "رادس" بتونس.
بينما تقام موعد مباراة العودة في القاهرة يوم السبت 25 مايو في العاشرة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.
كيف تأهل الأهلي والترجي للمباراة النهائية
وتأهل فريق الأهلي إلى النهائي على حساب مازيمبي، بفوزه بنتيجة (3-0) في مباراة الإياب، مساء أمس الجمعة.
بينما تأهل الترجي إلى المباراة الختامية بعدما فاز على نظيره صنداونز (1-0) إيابًا، ليكرر تفوقه في الذهاب ويحسم المواجهة بنتيجة (2-0) في مجموع المباراتين.
22 مباراة جمعت الأهلى والترجى التونسي بجميع البطولات الأفريقية
الأهلي والترجى التقيا في العديد من المواجهات الإفريقية بعد أن التقيا في 22 مباراة، من بينها 20 مواجهة في دوري أبطال أفريقيا ومباراتين فقط في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية».
حقق الأهلي الفوز على حساب الترجي في 10 مناسبات وكان التعادل حاضرا في 8 مباريات، فيما حقق الترجي الفوز في4 لقاءات.
مواجهات الأهلى والترجى
إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1990
تعادل الأهلى مع الترجي التونسي بنتيجة 0/0 في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1990 في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.
ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2001
تعادل الأهلى مع الترجى التونسي بنتيجة 0/0 في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2001 في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.
ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2007
فاز الأهلى على الترجى التونسي بنتيجة 0/3 في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2007 في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.
ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2010
فاز الأهلى على الترجى التونسي بنتيجة 1/2 في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2010 في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.
إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2010
خسر الأهلى أمام الترجى التونسي بهدف نظيف في لقاء إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2010 في المباراة التي أقيمت على الملعب الاولمبي برادس.
إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2011
تعادل الأهلى مع الترجي التونسي بنتيجة 1/1 في إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2011 في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.
ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012
تعادل الأهلى مع الترجى التونسي بنتيجة 1/1 في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012 في المباراة التي أقيمت على ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب بالإسكندرية.
إياب دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2015
فاز الأهلى على الترجى التونسي بثلاثية نظيفة في إياب دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2015 في لقاء أقيم على ملعب السويس الجديد.
ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دورى أبطال إفريقيا عام 2017
تعادل الأهلى مع الترجى التونسي بنتيجة 2/2 في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2017 في المباراة التي أقيمت على ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب بالإسكندرية.
تعادل الأهلى مع الترجى التونسي بنتيجة 2/2 في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2017 في المباراة التي أقيمت على ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب بالإسكندرية.
ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2018
تعادل الأهلى مع الترجى التونسي بنتيجة 0-0 في ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2018 في المباراة التي أقيمت على ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب بالإسكندرية.
إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2018
فاز الأهلي على فريق الترجى التونسي بهدف نظيف في لقاء إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2018
ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2018
فاز الأهلي على الترجى التونسي بثلاثية مقابل هدف في لقاء ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2018
إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2018
خسر الأهلى أمام الترجى التونسي بثلاثية نظيفة في لقاء إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2018
ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2021
فاز الأهلي على الترجى التونسي بهدف نظيف في لقاء ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2021.
إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2021
فاز الأهلي على الترجى التونسي بثلاثية نظيفة في لقاء إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2021
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