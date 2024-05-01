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اتغيرت 180 درجة، شاهد محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو بعد التطوير (صور)

محطة مترو جامعة
محطة مترو جامعة القاهرة، فيتو

تتأهب محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو لاستقبال الركاب بعد انتهاء أعمال التشطيبات الأساسية بالمحطة وبدء أعمال التشغيل التجريبي للمحطة تمهيدًا لبدء للتشغيل الرسمي لها.

 محطة مترو جامعة القاهرة، فيتو

مواصفات محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو 

تعد محطة جامعة القاهرة من أهم محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للمترو وهي محطة نهائية تبادلية مع الخط الثاني وتتكون المحطة من طابقين طابق صالة التذاكر وطابق الرصيف ويحتوي كل رصيف على اثنين سلم ثابت و4 متحركة كما تحتوي المحطة على 3 مخارج بإجمالي 3 سلالم ثابتة و4 متحركة بالاضافة إلى  22 بوابة للتذاكر.

 محطة مترو جامعة القاهرة،فيتو

المناطق التي تخدمها محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو 

تخدم المحطة عدة شوارع ومناطق خدمية مُهمة أبرزها شارع ترعة الزمر وشارع السودان وشارع حسين منصور و شارع العشماوي وشارع ثروت بالإضافة إلى بعض المؤسسات الخدمية والتعليمة وأبرزها جامعة القاهرة وقسم شرطة بولاق الدكرور ومستشفى بولاق الدكرور مكتب بريد بولاق الدكرور والإدارة العامة للدفاع الاجتماعي و دور التربية للرعاية الاجتماعية بالجيزة.

 محطة مترو جامعة القاهرة،فيتو

وحددت الأنفاق النصف الثاني من الشهر المقبل لافتتاح محطات المترو الجديدة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق. 

 محطة مترو جامعة القاهرة،فيتو
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بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية، 5 محطات بالخط الثالث للمترو تتأهب لاستقبال الركاب، ونكشف أبرز المناطق والمؤسسات التي تخدمها المحطات الجديدة

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القومية للأنفاق تكشف أعمال تنفيذ محطة حدائق الأشجار بالخط الرابع للمترو (فيديو)

الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو

يمتد الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، بطول 7.1 كيلومتر من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة، حيث تم إنشاء المحطات من خلال مجموعة من الشركات المصرية، وفق لما ذكرته  الهيئة القومية للأنفاق، والتي أكدت على الانتهاء من كافة  الأعمال الإنشائية للمحطات وأجرت بعض التجارب، وبدأت التشطيبات النهائية.

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