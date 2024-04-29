من داخل محطة التوفيقية، أعمال التشغيل التجريبي لمحطات الخط الثالث C3 (فيديو)
نشرت الصفحة الرسمية للهيئة القومية للأنفاق فيديو لعملية التشغيل التجريبي لمحطات الجزء الثالث من الخط الثالث للمترو من داخل محطة التوفيقية بعد الانتهاء من كافة التشطيبات الخاصة بالمحطات الجديدة.
الجزء الثالث 3C من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو
يمتد الجزء الثالث 3C من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة وتشمل المرحلة على 5 محطـات 3 محطـات نفقيـة (التوفيقية – وادي النيــل – جامعـة الـدول) محطـة علويـة (جامعـة القـاهــرة) ومحطـة سطحية (بولاق الدكرور).
مواصفات محطة التوفيقية بالخط الثالث للمترو
تتكون محطة التوفيقة من 3 طوابق تحت الأرض طابق الرصيف والطابق الأوسط وطابق صالة التذاكر ويحتوى كل رصيف على 4 سلالم متحركة و4 سلالم ثابتة كما تحتوي المحطة على 24 بوابة تذاكر.
المناطق والمؤسسات التي تخدمها محطة التوفيقية
تخدم محطة التوفيقية شارع أحمد عرابي وشارع الرشيد وشارع وادي النيل وشارع الدكتور حجازي بالإضافة إلى مستشفى الهلال للعاملين المدنيين ومكتب تصديقات وزارة الخارجية وجهاز حماية المستهلك ونادي الترسانة الرياضي والسجل التجاري ووزارة الشباب والرياضة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
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