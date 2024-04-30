الثلاثاء 30 أبريل 2024
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تعرف على طريقة التقدم لوظائف القطار الخفيف وأهم المستندات المطلوبة

وظائف بالقطار الخفيف،فيتو
وظائف بالقطار الخفيف،فيتو

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الفنية بنظام التعاقد للعمل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) لمعرف الوظائف المطلوبة من هنا  

طريقة التقديم لوظائف القطار الخفيف 

ويتم تقديم طلب التوظيف مرفق به المستندات المطلوبة في ظرف موضح عليه اسم الوظيفة والقسم التابع لها بمبنى الهيئة القومية للأنفاق بميدان رمسيس وذلك خلال الفترة من 1/5/2024 إلى 16/52024 فيما عدا العطلات الرسمية. 

المستندات المطلوبة لوظائف القطار الخفيف 

وتضمنت المستندات المطلوبة لوظائف القطار الخفيف التالي: 

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- صورة المؤهل والمؤهلات الأخرى التي عليها المتقدم للوظيفة

- صورة الموقف من التجنيد.

- صورة شهادة ميلاد كمبيوتر.

- صورة شهادات الخبرة إن وجد.

- صورة شهادات الدورات التدريبية التي حصل عليها.

- صورة حوالة بريدية بمبلغ 20 جنيه بإسم (الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو).

- عدد 2 صورة شخصية 4 *6.

المتطلبات العامة لشغل وظائف القطار الخفيف

 - معرفة نظام صيانة المعدات الميكانيكية والكهربائية.

 - حاصل على دبلوم فني صناعي أو معهد فني صناعي أو بكالوريوس فني صناعي في مجال الوظيفة

 - يقبل العمل بنظام الورديات الصباحية والمسائية.

 - لا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 40عامًا.

 - القدرة على تحمل المسؤلية وضغوط العمل والانضباط الذاتي.

 - ليس لدية أي سجلات جنائية.

 - الأولوية لمن يتقن اللغة الإنجليزية أو الصينية

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