طريقة عمل طاجن البطاطس، البطاطس من الخضروات الشهيرة التى يمكن تقديمها وتشكيلها بطرق مختلفة حسب الرغبة وتتميز بمذاق شهى يعشقه الكبار والصغار.

وطريقة عمل طاجن البطاطس، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويمكن تحضيرها بحشوات مختلفة، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج والجبن.

مكونات عمل طاجن البطاطس:-

كيلو بطاطس

ملح وفلفل

دجاج مكعبات فيليه بدون جلد وعظم

بصلة مفرومة

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

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نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب

4 مكعبات زبد

4 ملاعق كبيرة لبن بودر

زيت

جبن مودزاريلا

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج والجبن:-

تسلق البطاطس على النار.

فور نضج البطاطس تهرس مع الزبد واللبن البودر وقليل من جوزة الطيب والملح والفلفل، وتترك جانبًا.

ثم يشوح البصل علي النار، ويضاف له الدجاج والثوم والملح والفلفل وجوزة الطيب ويقلب حتى تمام النضج.

نحضر طاجن فرن مدهون زبد.

نضع نصف كمية البطاطس بها وتفرد مع مراعاة تغطية جوانب الطاجن.

توضع حشوة الدجاج بالمنتصف وقليل من الجبن الموتزاريلا.

ثم تغطي قطع الدجاج بالبطاطس والجبن الموتزاريلا.

يوضع الطاجن في الفرن حتي تمام النضج، ثم يخرج ويقدم.

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج والجبن، فيتو

ولعمل البطاطس البيوريه

مكونات عمل البطاطس المهروسة:-

نصف كيلو بطاطس مهروسة

2 ملعقة كبيرة زبد

5 مكعبات جبن كريمي

ربع كوب جبن رومى مبشور

ربع كوب جبن شيدر مبشور

ملح

رشة فلفل أسود

رشة كمون

ربع كوب لبن حليب مغلى.

طريقة عمل البطاطس المهروسة:

- نحضر بولة عميقة، ونضع بها البطاطس المسلوقة فور رفعها من على النار، أى تكون ساخنة جدا.

- ثم نضيف لها الزبد وجميع أنواع الجبن المذكورة بالأعلى معا ونهرسهم جيدا.

- ثم نضيف اللبن الحليب المغلى تدريجيا مع التقليب حتى ينعم الخليط تماما.

- ثم نتبل بالملح والكمون ونقلب جيدا.

- ثم تقدم البطاطس المهروسة ساخنة بعدها، وهذه الطريقة شهية، ويقبل على تناولها الكبار والصغار.

ولعمل البطاطس المهروسة بالثوم.

مكونات عمل البطاطس البيوريه بالثوم:

نصف كيلو بطاطس مسلوقة ومقشرة

2 ملعقة كبيرة زبد

ملح

كمون

ربع كوب لبن حليب

2 فص ثوم مفروم

طريقة عمل البطاطس المهروسة بالثوم:

- نحضر بولة عميقة، ونضع بها البطاطس والزبد معا ونهرسهم جيدا.

- ثم نضيف اللبن الحليب تدريجيا مع التقليب حتى ينعم الخليط تماما.

- ثم نتبل بالملح والكمون ونقلب جيدا.

- ثم نحمر الثوم فى القليل من الزبد حتى يحمر لونه قليلا، ثم نضيفه إلى البطاطس المهروسة، ونقلب جيدا، وتقدم ساخنة.