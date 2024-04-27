بسعر تذكرة 40 جنيها، وزارة الثقافة تدرج فيلم السرب ضمن عروض سينما الشعب

قررت وزارة الثقافة إدراج فيلم (السرب) بطولة الفنان أحمد السقا والفنانة نيللي كريم ضمن عروض مشروع سينما الشعب تزامنًا مع عرضهما بدور العرض السينمائي بالموسم الصيفي فى 1 مايو 2024.

عرض السرب بسينما الشعب

كما كشفت وزارة الثقافة عن مواعيد وأماكن العرض، وستكون داخل قاعات قصر السينما فى المواعيد التالية من 10ص لـ 12 ومن 1 لـ 3 ظهرًا ومن 4 لـ 6 ومن 6 لـ 9 مساء ومن 10 لـ 12 بعد منتصف الليل.

وتبدأ أسعار التذاكر لـ الحفلين الصباحيين وباقي الحفلات لعروض سينما الشعب بـأسعار تذاكر 40 جنيها.

فيلم السرب ، طرحت شركة سينرجي بوستر جديدا لفيلم السرب والذي من المقرر عرضه 1 مايو المقبل.

فيلم السرب

وكانت نشرت شركة سينرجي بوستر الفيلم عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” وعلقت قائلة: “الحكاية خلصت برجوع الحق انتظروا أبطال السرب 1 مايو بجميع دور العرض في مصر”.

تدور أحداث فيلم "السرب" حول الضربات الجوية التي تمت وفق تنسيق أمني ومعلوماتي بين مصر وليبيا، للرد على مقتل 21 مواطنا مصريا قبطيا على يد التنظيم الإرهابي داعش في درنة بليبيا.

فيلم "السرب" بطولة أحمد السقا،، نيللي كريم، شريف منير، دياب، ومحمد ممدوح ومجموعة من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين ومحمود عبد المغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبد الحليم إخراج وأحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي.

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مشروع سينما الشعب

يشار إلى أن مشروع سينما الشعب أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة ويهدف إلى تقديم أحدث الأعمال السينمائية للجمهور بأسعار مخفضة بمواقع قصور الثقافة المنتشرة بالمحافظات وخاصة التي تفتقر لوجود دور عرض سينمائي، ضمن برامج العدالة الثقافية للوزارة، وينفذ بإشراف الفنان تامر عبد المنعم المدير التنفيذي للمشروع.