الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محافظات

غدًا، فصل التيار الكهربائي عن قرى المنيرة بواحة الخارجة لتنفيذ أعمال الصيانة

فصل التيار الكهربائي،
فصل التيار الكهربائي، ڤيتو

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن فصل التيار الكهربائي، صباح غد الأربعاء، عن قرى المنيرة شمال مدينة الخارجة وذلك لتنفيذ أعمال صيانة دورية تحت إشراف هندسة كهرباء الخارجة.

وأكد مجلس مدينة الخارجة على مهندسي وفنيين هندسة الكهرباء بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة، وربط الخطوط ببعضها، وإنهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة، وتوصيل التيار الكهربائي دون انقطاع، حرصًا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين والعمل على إتباع الأصول الهندسية لأعمال التنفيذ المشار إليها لعدم حدوث أخطاء فيما بعد ناتجة عن أعمال الصيانة.

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ونبهت الوحدة المحلية، المواطنين والقطاعات الخدمية والحكومية بهذه المناطق باتخاذ التدابير اللازمة في تلك الفترة.
وقال جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، في بيان له اليوم الثلاثاء، تهدف إلى إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة بخطوط الكهرباء عن قرى المنيرة وشمالها، مشيرا إلى أنه من المقرر فصل الكهرباء من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا، على أن تعود مجددًا بكامل طاقتها عقب الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.
وأضاف رئيس المركز أن ذلك بناء على تعليمات وزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء والطاقة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وضرورة إعلام المشتركين بتوقيتات فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة وتنفيذ خطط الإحلال والتجديد قبل الفصل من خلال كافة القنوات المتاحة للوصول وإعلام المشتركين.

وتقدمت الوحدة المحلية، بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفو كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدة المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ”القطع المؤقت” للخدمة، اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.

 

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