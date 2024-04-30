جامعة الوادي الجديد تنظم قوافل طبية لخدمة أهالي قرى الواحات

وقعت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها جامعة الوادي الجديد، بقرى المنيرة بواحة الخارجة بالمحافظة، الكشف الطبي على أكثر من١٢٠ شخصا، تخصصات الباطنة والجراحة والأطفال والرمد والجلدية والصدر.

وقال الدكتور محمد خلف توفيق وكيل كلية الطب لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، في تصريح خاص لجريدة «ڤيتو»، اليوم الثلاثاء: إن كلية الطب جامعة الوادي الجديد، تنظم العديد من القوافل الطبية، وذلك انطلاقا من دور الجامعة تجاه المجتمع حيث إنها تمثل بيت الخبرة، وحيث إن الجامعة أصبحت هي والمجتمع وجهان لعملة واحدة.

Advertisements

ولفت خلف، إلي أن القافلة تأتي فى إطار الرؤية السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث اهتمام الدولة بصحة المواطن والعمل على تخفيف العبء المعيشى عن كاهل المواطن حيث المشكلات الصحية التى يعانى منها بعض المرضى.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد أن إطلاق القوافل الطبية والتوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالي المناطق الأكثر احتياجًا، وفي ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة، وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

وأشار الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد والمشرف على كلية الطب بالجامعة إلى مشاركة الجامعة في أعمال القافلة بصرف الأدوية لجميع الحالات بالمجان، ومشاركة مديرية الصحة في تنظيم أعمال القافلة.

يذكر أن القافلة جاءت تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة وإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة برئاسة الدكتور مصطفى محمود المشرف على القطاع بالتنسيق مع كلية الطب البشري تحت اشراف الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الطب بعمل قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية المنيرة يوم الاثنين ٢٩ ابريل ٢٠٢٤ بقيادة الدكتور محمد خلف توفيق وكيل كلية الطب لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع والدكتور عصام مهران رئيس وحدة الجودة بالكلية وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعدد من طلاب كلية الطب جامعة الوادي الجديد.