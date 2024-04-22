أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وLM والتبغ المسخن، وقفزة جديدة بأسعار كانز بيريل وفيروز

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

انخفاض أسعار منتجات الأدوات الصحية والسيراميك

قال الدكتور طه زيدان، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، باتحاد الصناعات، إن السوق المصرية تشهد حاليا انخفاضا كبيرا في أسعار السلع والمنتجات ومنها الأدوات الصحية والسيراميك مع توقع استمرار انخفاض الأسعار لنسب كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وكشف عن انخفاض أسعار السيراميك أكثر من الأدوات الصحية لنسبة المكون المحلي في السيراميك الأعلى عن الأدوات الصحية، حيث تصل في السيراميك لـ70% بينما في الأدوات الصحية 50% حيث تحتاج لاستيراد خامات ومواصفات أوروبية عالية في حالة التصدير وهى الأصعب في صناعات مواد البناء.

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وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، وجود فائض كبير في جميع الصناعات في الفترة الحالية ولهذا بدأ الجميع في دراسة خفض أسعاره الى جانب وفرة الخامات وتيسيرات في جميع المواني تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء.

ووجه زيدان الشكر للدولة على اهتمامها اهتمامه بالصناعة المحلية حيث بدأت الحكومة تلتفت إليها والاستماع لمشاكل المنتجين.

وأشار إلى الدور الكبير لهيئة الرقابة الإدارية في التواصل مع المصنعين لبحث مشكلاتهم والوقوف على حركة الأسعار وأبرز التحديات الراهنة والحلول المقترحة.

ولفت إلى أن تراجع الأسعار في السوق في هذه الفترة يرجع إلى جهود الدولة في توفير الدولار والإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج بجانب تسهيلات في الجمارك ما أدى إلى تلافي غرامات التأخير والأرضيات.

وقال زيدان: الأسعار تراجعت بعد انخفاض سعر الدولار وتوافره بالتوازي مع إعطاء الدولة أولوية لتوفير الدولار لسرعة الإفراج عن الخامات والبضائع وتسهيلات في الجمارك وهى خطوة ايجابية من الدولة نثمنها حيث أدت لتوافر معظم الخامات وخفضت التكلفة على جميع الصناعات.

تعرف على الأسعار الجديدة للتبغ المسخن



أعلنت شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها ومن بينها التبغ المسخن، بأنواعه "HEETS Selections"

و "HEETS Dimensions" و"TEREA".

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

ارتفاع أسعار كانز بيريل وفيروز



ارتفاع أسعار كانز بيريل وفيروز وهذا موعد التطبيق، كشفت شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية عن ارتفاع جديد في أسعار كانز بيريل وفيروز وفقًا للقوائم التي أرسلتها الشركة للتجار اليوم الإثنين.

وأشارت شعبة المواد الغذائية إلى أنه وفقًا للقوائم الجديدة سيتم تنفيذ الزيادة الجديدة بدءًا من مايو المقبل.

أسعار كانز بيريل وفيروز بداية من شهر مايو المقبل

وعن أسعار كانز بيريل وفيروز بداية من شهر مايو المقبل فستكون كالتالي:

وارتفعت أسعار بيريل عبوة «كانز» إلى 11.5 جنيه للمستهلك و268 جنيهًا للكرتونة عدد 24 عبوة.

وارتفعت أسعار فيروز إلى 19.5 جنيه للمستهلك و112 جنيهًا للكرتونة عدد 6 عبوات.

وارتفعت أسعار فيروز عبوة كانز إلى 11.5 جنيه للمستهلك و268 جنيهًا للكرتونة عدد 24 عبوة.



ارتفاع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وLM بدءا من غدا



أعلنت شركة فيليب موريس ارتفاع أسعار اصناف منتجاتها من السجائر والتي تتضمن “ ميريت،مارلبورو، ال اند ام” بأنواعها وذلك اعتبارا من غدا الثلاثاء ٢٣ ابريل.

وجاءت الأسعار كالتالى:

-ميريت بأنواعها بـ 90 جنيها

-عبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها: 84 جنيها

- مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها: 74 جنيها

- إل آند إم "L&M" بأنواعها: 64 جنيها

وتمت الزيادة بنسبة 5 جنيهات في الصنف الواحد.

وكان التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، كشف أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (221.6) نقطة لشهر مارس 2024، مسجلًا بذلك تضـخمًا سنويًا قدره (33.1%) مقابل (36.0%) لشهـر فبراير 2024.

وارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.1%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.9%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.2%).

إضافة إلى مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.2%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.1%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (2.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.5%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.6%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (5.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (6.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.9%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.5%)

بينما انخفضت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.3%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-3.5%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (-4.1%)،

البورصة تخسر 30 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الإثنين، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.904 تريليون جنيه، لتخسر نحو 30 مليار جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.67 % عند مستوى 28144 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.01% عند مستوى 34321 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% عند مستوى 12058 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% عند مستوى 6544 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% عند مستوى 9284 نقطة.

انخفاض أسعار سمن قوت والأصيل وزيت هدية بالأسواق



انخفاض أسعار سمن قوت والأصيل وزيت هدية بالأسواق، كشف عضو بشعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن شركة أرما للصناعات الغذائية أرسلت للتجار قائمة جديدة بانخفاضات في أسعار سمن قوت وسمنة الأصيل، إضافة إلى زيت الأصيل وهدية.

أسعار سمن قوت وسمنة الأصيل وزيت هدية والأصيل للمستهلك في الأسواق

“فيتو” تنشر أسعار سمن قوت وسمنة الأصيل وزيت هدية والأصيل للمستهلك بعد تنفيذ التخفيضات في أبريل الجاري، في السطور التالية:

وجاءت أسعار سمن قوت بعد الانخفاض في أبريل الجاري كالتالي:

بلغ سعر سمن قوت 55 جرامًا نحو 5.5 جنيه للمستهلك.

بلغ سعر سمن قوت 350 جرامًا نحو 34 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر سمن قوت 650 جرامًا نحو 61 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر سمن قوت 1.4 كيلو نحو 124 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر سمن قوت 2.5 كيلو نحو 200 جنيه للمستهلك.

بلغ سعر سمن قوت 5 كيلوات نحو 328 جنيهًا للمستهلك,

بلغ سعر سمن قوت 11 كيلو نحو 915 جنيهًا للمستهلك.

وجاءت أسعار سمن الأصيل بعد الانخفاض في أبريل الجاري كالتالي:

بلغ سعر سمن الأصيل وزن كيلو نحو 63 جنيها للمستهلك.

بلغ سعر سمن الأصيل وزن 1.4 كيلو نحو 118 جنيهًا للمستهلك.

أسعار زيت الأصيل بعد الانخفاض في أبريل الجاري

وجاءت أسعار زيت الأصيل بعد الانخفاض في أبريل الجاري كالتالي:

بلغ سعر زيت ذرة الأصيل وزن 750 مل نحو 74 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر زيت ذرة الأصيل وزن 1.5 لتر نحو 144 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر زيت ذرة الأصيل وزن 2.2 لتر نحو 210 جنيهات للمستهلك.

بلغ سعر زيت عباد الأصيل وزن 700 مل نحو 54 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر زيت عباد الأصيل وزن 1.5 لتر نحو 112 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر زيت عباد الأصيل وزن 2.2 لتر نحو 165 جنيهًا للمستهلك.

أسعار زيت هديه بعد الانخفاض في أبريل الجاري

وجاءت أسعار زيت هديه بعد الانخفاض في أبريل الجاري كالتالي:

بلغ سعر زيت هديه وزن 700 ملل نحو 50 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر زيت هديه وزن لتر نحو 65 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر زيت هديه وزن 2.1 لتر نحو 132 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر زيت هديه وزن 4.5 لتر نحو 280 جنيهًا للمستهلك.

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