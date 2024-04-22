الإثنين 22 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع أسعار كانز بيريل وفيروز، وهذا موعد التطبيق

كانز فيروز، فيتو
كانز فيروز، فيتو

ارتفاع أسعار كانز بيريل وفيروز وهذا موعد التطبيق، كشفت شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية عن ارتفاع جديد في أسعار كانز بيريل وفيروز وفقًا للقوائم التي أرسلتها الشركة للتجار اليوم الإثنين.

رفع أسعار كانز بيريل وفيروز بداية من شهر مايو المقبل

وأشارت شعبة المواد الغذائية إلى أنه وفقًا للقوائم الجديدة سيتم تنفيذ الزيادة الجديدة بدءًا من مايو المقبل.

أسعار كانز بيريل وفيروز بداية من شهر مايو المقبل

وعن أسعار كانز بيريل وفيروز بداية من شهر مايو المقبل فستكون كالتالي: 

وارتفعت أسعار بيريل عبوة «كانز» إلى 11.5 جنيه للمستهلك و268 جنيهًا للكرتونة عدد 24 عبوة.

Advertisements

وارتفعت أسعار فيروز إلى 19.5 جنيه للمستهلك و112 جنيهًا للكرتونة عدد 6 عبوات.

وارتفعت أسعار فيروز عبوة كانز إلى 11.5 جنيه للمستهلك و268 جنيهًا للكرتونة عدد 24 عبوة.

أسعار كانز بريل وفيروز بداية من شهر مايو المقبل، فيتو

بيبسي كولا ترفع أسعار منتجاتها بداية من هذا الموعد

على صعيد آخر، كانت شركة بيبسي كولا، قد أعلنت رفع أسعار بعض عبواتها في المحلات التجارية، عدة مرات خلال عام 2024، حيث رفعت سعر بيع صندوق عبوات بيبسي 2.5 لتر، إلى 162 جنيها، ليكون سعر العبوة المقترح للمستهلك عند 27 جنيها، وذلك في فبراير الماضي.

ارتفاع أسعار بيبسي كولا مصر

أعلنت شركة بيبسي كولا مصر زيادة سعر عبوة 300 و350 ملي زجاج غير مرتجع داخل الأسواق المحلية، ليسجل سعر العبوة إلى المستهلك 11.75 جنيه.

 استمرار حملات المقاطعة ضد منتجات الشركات الداعمة للاحتلال

يشار إلى أن شركة بيبسي كولا أعلنت رفع أسعار منتجاتها؛  رغم استمرار حملات المقاطعة التي شنها متابعو مواقع الاجتماعي، مطالبين بمقاطعة جميع المنتجات التابعة أو الداعمة  لدول داعمة للاحتلال الإسرائيلي، وسط تساقط الآلاف من ضحايا القصف الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي.

txt

أبرزها بيبسي وعبور لاند، الجمارك تطرح عددا من الأصناف للبيع في المزاد العلني

txt

قبل زيادة الرواتب، بيبسي كولا ترفع أسعار منتجاتها بداية من هذا الموعد

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار كانز بيريل وفيروز أسعار فيروز بيبسي كولا مصر بيبسي كولا بيبسي شركة بيبسي شركة بيبسي كولا شركة بيبسي كولا مصر
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وLM بدءا من غدا الثلاثاء

الأرصاد الجوية تحذر: منخفض صحراوي يضرب البلاد ودرجة الحرارة تصل 40

مدبولي يُعرب عن تطلع مصر للحصول على دعم لمواجهة أعباء استضافة المهاجرين

سعر جرام الذهب مساء اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 (تحديث لحظي)

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024

غضب جماهير الزمالك بسبب احتفال فندق إقامة دريمز الغاني بالتعادل في الكونفدرالية (فيديو)

محافظ بورسعيد يتضامن مع شعبها، الغضبان يرفض دخول سوق الأسماك بسبب الأسعار

3 محظورات فى قانون المسنين الجديد، تعرف عليها

Advertisements

منوعات

المزيد

العثور على 8 جثث بالقرب من الحدود المكسيكية الأمريكية

قرار عاجل من السلطات الليبية استعدادا لتقلبات جوية مرتقبة

"مربى الدوقة"، صديقة ميجان ماركل تتعرض للسخرية بعد جلسة تصوير

وزنه أكبر من 4 أفيال صغيرة، تحول كبير في حياة أسمن رجل بالعالم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في السوق

سعر الأرز في السوق اليوم الاثنين 22-4-2024

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024

تعرف على الأسعار الجديدة للتبغ المسخن

المزيد
ads

انفوجراف

لماذا يدعم الطباخون وعمال الكازينوهات والفنادق بايدن ضد ترامب (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحرامي في المنام وعلاقته بالهم والكرب والمرض

هل يجوز عمل المرأة دون إذن زوجها؟، رد حاسم من الإفتاء

الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر شوال

المزيد
الجريدة الرسمية