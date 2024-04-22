ارتفاع أسعار كانز بيريل وفيروز وهذا موعد التطبيق، كشفت شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية عن ارتفاع جديد في أسعار كانز بيريل وفيروز وفقًا للقوائم التي أرسلتها الشركة للتجار اليوم الإثنين.

رفع أسعار كانز بيريل وفيروز بداية من شهر مايو المقبل

وأشارت شعبة المواد الغذائية إلى أنه وفقًا للقوائم الجديدة سيتم تنفيذ الزيادة الجديدة بدءًا من مايو المقبل.

أسعار كانز بيريل وفيروز بداية من شهر مايو المقبل

وعن أسعار كانز بيريل وفيروز بداية من شهر مايو المقبل فستكون كالتالي:

وارتفعت أسعار بيريل عبوة «كانز» إلى 11.5 جنيه للمستهلك و268 جنيهًا للكرتونة عدد 24 عبوة.

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وارتفعت أسعار فيروز إلى 19.5 جنيه للمستهلك و112 جنيهًا للكرتونة عدد 6 عبوات.

وارتفعت أسعار فيروز عبوة كانز إلى 11.5 جنيه للمستهلك و268 جنيهًا للكرتونة عدد 24 عبوة.

أسعار كانز بريل وفيروز بداية من شهر مايو المقبل، فيتو

بيبسي كولا ترفع أسعار منتجاتها بداية من هذا الموعد

على صعيد آخر، كانت شركة بيبسي كولا، قد أعلنت رفع أسعار بعض عبواتها في المحلات التجارية، عدة مرات خلال عام 2024، حيث رفعت سعر بيع صندوق عبوات بيبسي 2.5 لتر، إلى 162 جنيها، ليكون سعر العبوة المقترح للمستهلك عند 27 جنيها، وذلك في فبراير الماضي.

ارتفاع أسعار بيبسي كولا مصر

أعلنت شركة بيبسي كولا مصر زيادة سعر عبوة 300 و350 ملي زجاج غير مرتجع داخل الأسواق المحلية، ليسجل سعر العبوة إلى المستهلك 11.75 جنيه.

استمرار حملات المقاطعة ضد منتجات الشركات الداعمة للاحتلال

يشار إلى أن شركة بيبسي كولا أعلنت رفع أسعار منتجاتها؛ رغم استمرار حملات المقاطعة التي شنها متابعو مواقع الاجتماعي، مطالبين بمقاطعة جميع المنتجات التابعة أو الداعمة لدول داعمة للاحتلال الإسرائيلي، وسط تساقط الآلاف من ضحايا القصف الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي.