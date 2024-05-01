الكيلو بـ 224 جنيهًا، ننشر أسعار السمن والزيت في الأسواق

أسعار السمن والزيت في الأسواق، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انخفاض أسعار الزيت في الأسواق بنسبة تصل إلى 35%، مع تنفيذ خطة لتوفير الزيت بما يلائم الاحتياجات لضمان خفض أسعار السلع.

35 جنيهًا انخفاضًا في أسعار الزيت وزن لتر

كما أعلنت الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة انخفاض سعر الزيت العبوة وزن لتر لبعض العلامات التجارية الشهيرة من 100 جنيه إلى 65 جنيهًا.

أسعار الزيت والسمن في الأسواق، فيتو

ما هي أحدث أسعار الزيت والسمن في الأسواق؟

فما هي أحدث أسعار الزيت والسمن في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت؟

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جولة فيتو لرصد أسعار السمن والزيت في الأسواق

«فيتو» أجرت جولة ميدانية شملت عدد من المحال التجارية والسلاسل الغذائية، لرصد أسعار السمن والزيت في الأسواق، نستعرضها في السطور الأتية:

أسعار الزيت في الأسواق، فيتو

أسباب تباين أسعار الزيت في الأسواق

البداية مع سعر الزيت الذي تباينت أسعاره وفقًا لوزن العبوة، فضلًا عن اختلاف سعر زجاجة الزيت حسب نوعه، إضافة إلى تباين أسعار زجاجة الزيت من النوع الواحد حسب درجة النقاء لكل علامة تجارية.

أسعار الزيت في المحال التجارية

وعن أسعار الزيت في المحال التجارية والسلاسل الغذائية وفقًا لجولة «فيتو»، فجاءت كالتالي:

تراوح سعر زيت 800 ملل من 42.95 جنيه إلى 54.95 جنيه

تراوح سعر زيت لتر من 59.95 جنيه إلى 92.95 جنيه

بلغ سعر زيت 3 لترات من 182.95 جنيه إلى 215 جنيهًا.

بلغ سعر زيت خليط عبوة 3 لترات نحو 224.95 جنيه.

بلغ سعر زيت عباد الشمس عبوة وزن 3 لترات نحو 244.95 جنيه.

بلغ سعر زيت ذرة عبوة وزن 3 لترات نحو 269.95 جنيه.

أسعار السمن والزيت في الأسواق، فيتو

سعر السمن في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار السمن في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت فهي كالتالي:

تباين سعر السمن عبوة وزن كيلو في المحال حسب العلامة التجارية، ما بين 146.95 جنيهًا، و154.95 جنيه، و179.95 جنيه، و189.95 جنيه، و223.95 جنيه.

فيما تراوح سعر السمن عبوة 500 جرام ما بين 74.95 جنيه و85.95 جنيه.

وبلغ سعر عبوة سمنة بلاسيتك وزن 500 جرام نحو 78.95 جنيه.