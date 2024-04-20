انهيار أسعار الزيت والسمن بالأسواق.. تخفيضات تصل لـ 145 جنيها.. وهذه أحدث قوائم الأسعار

كشف حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن انخفاضات أسعار الزيت والسمن في الأسواق لعدد من الشركات.

تراجع أسعار الزيت في الأسواق

وعن أبرز الانخفاضات في أسعار الزيت، قال حازم المنوفي إن أسعار زجاجة الزيت وزن لتر وصلت إلى 100 جنيه قبل شهر رمضان الماضي، ثم تراجعت لتتراوح ما بين 80 إلى 85 جنيهًا، لتصل اليوم لسعر 65 جنيهًا.

عبوة الزيت 750 مل تراجعت لـ 50 جنيهًا

وأضاف أن سعر الزيت عبوة وزن 750 مل انخفضت لتصل لسعر 50 جنيهًا في الأسواق.

هل تنخفض أسعار الطعمية والمقرمشات مع انخفاض سعر الزيت؟

وتساءل «المنوفي» قائلا “هل تشهد أسعار المنتجات التي يدخل الزيت في أحد مكونات صناعتها انخفاضات واضحة، والتي منها الطعمية والبطاطس والمقرمشات؟”.

انخفاض أسعار سمن الهانم والساقية وزيت قلية وهلا بالأسواق، فيتو

أسعار الزيت والسمن اليوم

وعن أسعار الزيت والسمن التي انخفضت أسعارها بداية من اليوم 20 أبريل 2024، فهي كالتالي:

تصل لـ 33 جنيهًا، انخفاض أسعار سمن الهانم والساقية وزيت قلية وهلا بالأسواق

أرسلت شركة أرما للصناعات الغذائية قائمة جديدة بانخفاضات في أسعار منتجاتها تطبق من أبريل 2024، بتخفيضات نحو 2% في أسعار سمن الهانم وسمنة الساقية، إضافة إلى زيت قلية وهلا، تراوحت الانخفاضات ما بين جنيه و33 جنيهًا للمستهلك حسب وزن العبوة.

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أسعار سمن الهانم بعد الانخفاض في أبريل الجاري

وجاءت أسعار سمن الهانم بعد الانخفاض في أبريل الجاري كالتالي:

بلغ سعر سمن الهانم 11 كيلو نحو 901.6 جنيه للتجزئة والعبوة بـ 915 جنيهًا للمستهلك. بلغ سعر سمن الهانم 4.25 كيلو نحو 344.5 جنيه للتجزئة والعبوة بـ 365 جنيهًا للمستهلك. بلغ سعر سمن الهانم 2.5 كيلو في 4 عبوة نحو 827 جنيهًا للتجزئة والعبوة بـ 216 جنيهًا للمستهلك. بلغ سعر سمن الهانم 55 جرامًا في 36 عبوة نحو 199 جنيهًا للتجزئة والعبوة بـ6 جنيهات للمستهلك. بلغ سعر سمن الهانم 350 جرامًا في 12 عبوة نحو 392 جنيهًا للتجزئة والعبوة بـ 36 جنيهًا للمستهلك. بلغ سعر سمن الهانم 650 جرامًا في 6 عبوات نحو 350.4 جنيه للتجزئة والعبوة بـ 63 جنيهًا للمستهلك. بلغ سعر سمن الهانم 650 جرامًا في 12 عبوة نحو 700 جنيه للتجزئة والعبوة بـ 63 جنيهًا للمستهلك. بلغ سعر سمن الهانم 1.5 كيلو في 4 عبوة نحو 498.8 جنيه للتجزئة والعبوة بـ 132 جنيهًا للمستهلك.

انخفاض أسعار سمن الهانم والساقية وزيت قلية وهلا بالأسواق، فيتو

أسعار سمن الساقية بعد الانخفاض في أبريل الجاري

بلغ سعر سمن الساقية وزن 750 جرامًا في 6 عبوات نحو 380.2 جنيه للتجزئة والعبوة بـ 68 جنيهًا للمستهلك بلغ سعر سمن الساقية وزن 1.450 كيلو في 6 عبوات نحو 692.9 جنيه للتجزئة والعبوة بـ 122 جنيهًا للمستهلك.

أسعار سمن الطازة بعد الانخفاض في أبريل الجاري

بلغ سعر سمن الطازه وزن 11 كيلو نحو 882 جنيهًا للتجزئة والعبوة للمستهلك بـ 915 جنيهًا.

أسعار زيت قلية بعد الانخفاض في أبريل الجاري

بلغ سعر زيت قليه وزن 700 مل في 12 عبوة نحو 578.2 جنيه للتجزئة وللمستهلك العبوة بـ 50 جنيهًا.

بلغ سعر زيت قليه وزن لتر في 12 عبوة نحو 766.4 جنيه للتجزئة وللمستهلك العبوة بـ 66 جنيهًا.

بلغ سعر زيت قليه وزن 2.1 لتر في 4 عبوات نحو 519.4 جنيه للتجزئة وللمستهلك العبوة بـ 135 جنيهًا.

بلغ سعر زيت قليه وزن 4.5 لتر في 4 عبوات نحو 1102 جنيه للتجزئة والعبوة للمستهلك بـ 287 جنيهًا.

أسعار زيت هلا بعد الانخفاض في أبريل الجاري

بلغ سعر زيت هلا وزن 4.5 لتر في عبوتين نحو 753.6 جنيه للتجزئة و400 جنيه سعر العبوة للمستهلك. بلغ سعر زيت هلا وزن 2.5 لتر في 6 عبوات نحو 692.4 جنيه للتجزئة و183 جنيهًا سعر العبوة للمستهلك. بلغ سعر زيت هلا وزن 500 ملل في 12 عبوة نحو 488 جنيهًا للتجزئة 43 جنيهًا سعر العبوة للمستهلك بلغ سعر زيت هلا وزن 750 ملل في 12 عبوة نحو 711.5 جنيه للتجزئة و63 جنيهًا سعر العبوة للمستهلك. بلغ سعر زيت هلا وزن 1.5 لتر في 6 عبوات نحو 700.7 جنيه للتجزئة و123 جنيهًا سعر العبوة للمستهلك.

أسعار عافية زيت في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار زيت عافية وحلوة وهنادي وسلايت وسمن روابي وجنة والشمس وبنت البلد

وانخفضت أسعار زيت عافية وحلوة وهنادي وسلايت وسمن روابي وجنة والشمس وبنت البلد خلال أبريل 2024، وبمقارنة السعر الجديد بالأسعار السابق، تراوحت الانخفاضات من 15 جنيهًا إلى 45 جنيهًا في العبوة.

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أسعار زيت عافية ذرة بعد الانخفاض في أبريل 2024

بلغ سعر زيت عافية ذرة وزن 800 مل نحو 85 جنيهًا مقابل 100 جنيه سعره السابق للمستهلك. بلغ سعر زيت عافية ذرة وزن 1.60 لتر نحو 165 جنيهًأ مقابل 200 جنيه سعره السابق للمستهلك. بلغ سعر زيت عافية ذرة وزن 2.2 لتر نحو 220 جنيهًا مقابل 265 جنيهًا سعره السابق للمستهلك. بلغ سعر زيت عافية بلس وزن 800 مل نحو 80 جنيهًا مقابل 95 جنيهًا سعره السابق للمستهلك. بلغ سعر زيت عافية بلس وزن 1.60 لتر نحو 150 جنيهًا مقابل 185 جنيهًا سعره السابق للمستهلك. بلغ سعر زيت عافية بلس وزن 2.2 لتر نحو 205 جنيهات مقابل 250 جنيهًا سعره السابق للمستهلك. بلغ سعر زيت عافية عباد وزن 800 مل نحو 75 جنيهًا مقابل 88 جنيهًا سعره السابق للمستهلك. بلغ سعر زيت عافية عباد وزن 1.6 لتر نحو 140 جنيهًا مقابل 170 جنيهًا. بلغ سعر زيت عافية عباد وزن 2.2 لتر نحو 190 جنيهًا مقابل 233 جنيها.

أسعار سمن روابي وجنة بعد الانخفاض في أبريل 2024 الجاري، فيتو

انخفاض في أسعار زيت سلايت خلال أبريل 2024 الجاري

بلغ سعر زيت سلايت ذرة وزن 750 مل نحو 63 جنيهًا مقابل 86 جنيهًا سعره السابق.

بلغ سعر زيت سلايت ذرة وزن 1.5 لتر نحو 145 جنيهًا مقابل 170 جنيهًا.

بلغ سعر زيت سلايت ذرة وزن 2.25 لتر نحو 215 جنيهًا مقابل 253 جنيهًا.

بلغ سعر زيت سلايت عباد وزن 750 مل نحو 63 جنيهًا مقابل 74 جنيهًا.

بلغ سعر زيت سلايت عباد وزن 1.5 لتر نحو 123 جنيهًا مقابل 145 جنيهًا.

بلغ سعر زيت سلايت عباد وزن 2.25 لتر نحو 183 جنيهًأ مقابل 215 جنيهًا.

أسعار زيت حلوة بعد الانخفاض في أبريل 2024

بلغ سعر زيت حلوة عباد وزن 4.5 لتر نحو 360 جنيهًا. بلغ سعر زيت حلوة وزن 700 مل نحو 50 جنيهًا. بلغ سعر زيت حلوة وزن لتر نحو 65 جنيهًا. بلغ سعر زيت حلوة وزن 2.25 لتر نحو 142 جنيهًا. بلغ سعر زيت حلوة وزن 4.5 لتر نحو 284 جنيهًا.

أسعار زيت هنادي بعد الانخفاض في أبريل 2024

بلغ سعر زيت هنادي وزن 700 مل نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر زيت هنادي وزن لتر نحو 65 جنيهًا.

بلغ سعر زيت هنادي وزن 2.1 لتر نحو 135 جنيهًا.

انخفاض أسعار زيت عافية وحلوة وهنادي وسلايت وسمن روابي، فيتو

أسعار منتجات السمن بعد الانخفاض خلال شهر أبريل 2024

بلغ سعر سمن روابي / جنة ظرف وزن 350 جرامًا نحو 38 جنيهًا.

بلغ سعر سمن روابي / جنة ظرف وزن 55 جرامًا نحو 7 جنيهات.

بلغ سعر سمن روابي / جنة وزن 700 مل نحو 72 جنيهًا.

بلغ سعر سمن روابي قشطة / جنة النيوزيلندي وزن 700 مل نحو 72 جنيهًا.

بلغ سعر سمن روابي / جنة وزن 1.5 كجم نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر سمن روابي قشطة / جنة النيوزيلندي وزن 1.5 كجم نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر سمن روابي / جنة وزن 2.5 كجم نحو 224 جنيهًا.

بلغ سعر سمن روابي قشطة / جنة النيوزيلندي وزن 2.5 كجم نحو 224 جنيهًا.

بلغ سعر سمن شمس باكيت وزن 700 مل نحو 62 جنيهًا.

بلغ سعر سمن شمس باكيت وزن 1.45 كجم نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر سمن بنت البلد وزن 1.45 كجم نحو 125 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو زبدة جنة مكس نحو 105 جنيهات.

تراجع يصل لـ 145 جنيهًا، أسعار زيت وسمن وزبدة كريستال والممتاز

وأعلنت شعبة المواد الغذائية؛ انخفاض أسعار زيت وسمن وزبدة كريستال، وأسعار زيت الممتاز بدءا من اليوم 20 أبريل 2024، بمقارنة الأسعار بأسعارها في مارس الماضي، يتضح أن هناك انخفاضات تتراوح ما بين جنيه و145 جنيهًا في العبوات حسب الوزن.

أسعار سمن كريستال بعد تطبيق الانخفاض في الأسواق

انخفضت أسعار سمن كريستال وزن 55 جرامًا إلى 6.5 جنيه للمستهلك.

انخفضت أسعار سمن كريستال وزن 350 جرامًا إلى 38 جنيهًا للمستهلك.

انخفضت أسعار سمن كريستال وزن 700 جرام إلى 72 جنيهًا للمستهلك.

انخفضت أسعار سمن كريستال وزن كيلو إلى 96 جنيهًا للمستهلك.

انخفضت أسعار سمن كريستال وزن 1.5 كيلو إلى 142 جنيهًا للمستهلك.

انخفضت أسعار سمن كريستال وزن 2.5 كيلو إلى 224 جنيهًا للمستهلك.

انخفضت أسعار سمن كريستال وزن 5 كيلوات إلى 378 جنيهًا للمستهلك.

انخفضت أسعار سمن كريستال وزن 11 كيلو إلى 955 جنيهًا للمستهلك.

أسعار زبدة كريستال بعد تطبيق الانخفاض في الأسواق

انخفضت أسعار زبدة كريستال وزن كيلو إلى 105 جنيهات للمستهلك.

انخفضت أسعار زبدة كريستال وزن 500 جرام إلى 53 جنيهًا للمستهلك.

أسعار زيت وسمن وزبدة كريستال والممتاز بعد الانخفاض، فيتو

أسعار زيت كريستال بعد تطبيق الانخفاض في الأسواق

انخفضت أسعار زيت كريستال ذرة وزن 0.75 لتر إلى 83 جنيهًا للمستهلك. انخفضت أسعار زيت كريستال ذرة وزن 0.8 لتر إلى 88 جنيهًا للمستهلك. انخفضت أسعار زيت كريستال ذرة وزن 1.6 لتر إلى 168 جنيهًا للمستهلك. انخفضت أسعار زيت كريستال ذرة وزن 2.2 لتر إلى 220 جنيهًا للمستهلك. انخفضت أسعار زيت كريستال ذرة وزن 3.5 لتر إلى 347 جنيهًا للمستهلك. انخفضت أسعار زيت كريستال عباد وزن 0.8 لتر إلى 75 جنيهًا للمستهلك. انخفضت أسعار زيت كريستال عباد وزن 1.6 لتر إلى 140 جنيهًا للمستهلك. انخفضت أسعار زيت كريستال عباد وزن 2.2 لتر إلى 190 جنيهًا للمستهلك. انخفضت أسعار زيت كريستال عباد وزن 5 لترات إلى 425 جنيهًا للمستهلك. انخفضت أسعار زيت كريستال عباد وزن 10 لترات إلى 845 جنيهًا للمستهلك.

أسعار زيت ممتاز بعد تطبيق الانخفاض في الأسواق

انخفضت أسعار زيت ممتاز وزن 0.7 لتر إلى 50 جنيهًا للمستهلك.

انخفضت أسعار زيت ممتاز وزن لتر إلى 66 جنيهًا للمستهلك.

انخفضت أسعار زيت ممتاز وزن 2.5 لتر إلى 160 جنيهًا للمستهلك.