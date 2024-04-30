الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

سعر الزيت اليوم، استقرت أسعار الزيت، مساء اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، بعد التراجعات المستمرة خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقًا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق. 

أسعار الزيت في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار طن الزيت في الأسواق؛ وتشمل سعر زيت الصويا المكرر والخام والمنزوع، فضلا عن أسعار زيت الأولين، سعر زيت العباد، سعر زيت الذرة، إلى جانب أسعار لتر زيت الذرة في المحال التجارية، وأيضًا سعر لتر زيت عباد الشمس، في السطور التالية:

Advertisements

 

أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

البداية مع أسعار زيت الصويا في الأسواق، حيث بلغ سعر زيت صويا مكرر نحو 50 ألف جنيه للطن، زيت صويا منزوع بسعر 47 ألف جنيه، زيت الصويا مستورد خام نحو 46 ألف جنيه للطن.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

أما أسعار زيت الذرة وعباد الشمس والأولين في الأسواق، سجل زيت أولين مكرر سعر 57 ألف جنيه للطن، زيت عباد مكرر بسعر 52 ألف جنيه للطن، زيت ذرة مكرر بسعر 57 ألف جنيه للطن.

أسعار الزيت في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار الزيت في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار زيت عباد الشمس أصناف متعددة في الأسواق

ورصدت البوابة الحكومية انخفاض أسعار زيت عباد الشمس أصناف متعددة في الأسواق، وسجل سعر لتر زيت عباد الشمس نحو 89.9 جنيه، حيث تراوح سعر لتر زيت عباد الشمس من 60 جنيهًا إلى 120 جنيهًا.

أسعار زيت عباد الشمس سلايت في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

بينما بلغ متوسط سعر زيت عباد الشمس سلايت نحو 101.9 جنيه، ليتراوح سعر زيت عباد الشمس سلايت ما بين 65 جنيهًا و130 جنيهًا. 

أسعار لتر زيت الذرة  في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

فيما رصدت البوابة الحكومية انخفاض أسعار لتر زيت الذرة، حيث سجل سعر لتر زيت الذرة أصناف متعددة في الأسواق نحو 109.2 جنيه للتر، ليتراوح سعر لتر زيت الذرة من 65 جنيهًا إلى 150 جنيهًا.

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 29-4-2024 في الأسواق

سعر زيت الذرة كريستال في الأسواق وفقا للبوابة الحكومية

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية؛ سجل سعر زيت الذرة كريستال نحو 121.3 جنيه، ليتراوح سعر زيت الذرة كريستال ما بين 74.5 جنيهًا و170 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزيت اسعار الزيت أسعار الزيت المكرر زيت عباد الشمس زيت الذرة

مواد متعلقة

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 29-4-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الجمعة 26-4-2024 في الأسواق
ads

الأكثر قراءة

بعد غضبهم من مدبولي، رسالة قوية من ساويرس للمصريين بشأن اللاجئين

أسعار الأسماك اليوم، البلطي والكابوريا يواصلان الانخفاض في مواجهة ارتفاع الجمبري

الدولار وصل لكام النهارده في البنك المركزي الثلاثاء 30 أبريل 2024

كتائب القسام توجه رسالة إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين

فيتو تكشف أسباب بيان اتحاد الكرة الغامض، وأسرار تنشر لأول مرة

أسعار الفاكهة اليوم، العنب يسجل 120 جنيها في سوق العبور

مدبولي يعلن عن مشروع استراتيجي مهم بالتعاون مع بيلاروسيا

قذفوه بالأحذية وحطموا سيارته، لحظة طرد سفير ألمانيا من جامعة في الضفة الغربية (فيديو)

منوعات

المزيد

أهدت ثوبًا للبابا يوحنا، وفاة أشهر مصممة لفساتين الزفاف في اليابان

بعد استجابته لعلاج السرطان، ملك بريطانيا يستأنف مهامه

قصة أول صورة رئيس أمريكي على الدولار

مجهولون يلقون حقيبة فئران داخل اعتصام دعم غزة بجامعة كاليفورنيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البلطي والكابوريا يواصلان الانخفاض في مواجهة ارتفاع الجمبري

أسعار الفاكهة اليوم، العنب يسجل 120 جنيها في سوق العبور

صندوق النقد يرفع توقعات نمو اقتصاد آسيا إلى 4.5% في 2024

المزيد
ads

انفوجراف

يعمل لـ 90 يوما فقط وتكلفته 320 مليون دولار.. الميناء الأمريكي العائم لتسريع إدخال المساعدات لغزة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قطع تتابع صيام الكفارة بسبب الفطر للسفر؟ الإفتاء تجيب

في موسم حصاد القمح، كل ما تريد معرفته عن أحكام زكاة الذهب الأصفر

تفسير رؤية شخص مشهور فى المنام وعلاقته بقدوم السعادة والراحة للأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads