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محافظات

ضبط نصف طن أسماك مملحة فاسدة قبل طرحها بالأسواق في الإسماعيلية (صور)

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات خلال الحملة، فيتو

شنت إدارة تموين مركز الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، حملة لإحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، وذلك بالتعاون مع الرقابة التجارية بمديرية التموين، مديرية الطب البيطري، نائب رئيس حي أول الإسماعيلية، ورئيس مباحث التموين.  

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استهداف سوق السمك 

واستهدفت الحملة المرور على سوق السمك بمنطقة البهتيني؛ وذلك للتأكد من التزام أصحاب المحال وفروشات السمك من تنفيذ التعليمات والقرارات التموينية المقررة عليهم. 

جانب من المضبوطات خلال الحملة، فيتو

 

نتائج الحملة على سوق السمك 

وأسفرت الحملة عن ضبط 500 كيلو (نصف طن) من الأسماك المملحة، التي يظهر عليها علامات التحلل والعفن والغير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ بناءً على تقرير الطب البيطري. 

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ضبط مأكولات بحرية مجهولة المصدر 

كما ضبط 50 كيلو من الأسماك والمأكولات البحرية مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك الآدمي،  بالإضافة لضبط 1t كيلو من المأكولات البحرية مجهولة المصدر والغير مدون عليها أي علامات وبيانات تفيد مصدرها. 

جانب من المضبوطات خلال الحملة، فيتو
جانب من المضبوطات خلال الحملة، فيتو

كما تم تحرير 15 محضر شهادة صحية، و4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.
 

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود التموين 

وكان قد تابع اللواء  شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.  

 

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق. 

 

 من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية. 

 

و يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.
 

 

 

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