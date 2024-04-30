الثلاثاء 30 أبريل 2024
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خارج الحدود

وزارة الداخلية الإسرائيلية ترفض منح تأشيرة دخول لأمين عام الأونروا

وزير الداخلية الإسرائيلي،
وزير الداخلية الإسرائيلي، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الداخلية الإسرائيلية قررت عدم منح أمين عام الأونروا تأشيرة دخول لإسرائيل ليتمكن من زيارة  قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: إن وزير الداخلية أصدر أمرا بعدم منح أمين عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين  الفلسطينيين "الأونروا" تأشيرة دخول إسرائيل، حتي يتمكن من زيارة قطاع غزة.

الأونروا تكشف زيف ادعاءات نتنياهو

وكشفت وكالة الأمم المتحدة  لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا"، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، زيف ادعاءات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن إخلاء مدينة رفح الفلسطينية.

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وأوضح المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، أن  جيش الاحتلال لم يطلب من الفلسطينيين إخلاء مدينة رفح جنوب قطاع غزة حتى الآن.

وقال لازاريني خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء "هناك قلق كبير في غزة من هجوم عسكري على مدينة رفح إذا لم يتم التوصل لاتفاق هذا الأسبوع". 

في إشارة إلى المحادثات الجارية بين إسرائيل وحركة "حماس" من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الطرفين.

وفيما يتعلق بالوكالة، أكد المفوض العام أن "182 من موظفي "الأونروا" قتلوا منذ بدء الحرب في القطاع، وأن أكثر من 160 من مرافق الوكالة تعرضت لتدمير جزئي أو كلي في غزة".

وأردف أن "معظم الدول المانحة استأنفت تمويلها للوكالة، وما زال عدد ضئيل من الدول لم تقرر ذلك بعد".

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