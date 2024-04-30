الثلاثاء 30 أبريل 2024
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خارج الحدود

الأمين العام للأمم المتحدة: التصعيد في رفح الفلسطينية سيكون له تأثير كارثي

أنطونيو جوتيريش،
أنطونيو جوتيريش، فيتو

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة ملتزمة بحل الدولتين ودعم مسار سلام بناء، لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وبحسب القاهرة الإخبارية، دعا جوتيريش، الدول الحليفة لإسرائيل للعمل على تفادي عملية عسكرية في رفح، مؤكدا أن التصعيد في رفح سيكون له تأثير كارثي، فلا يوجد مكان آمن لسكان القطاع للجوء إليه.

جوتيريش يدعو الدول المانحة إلي إعادة تمويل الأونروا

وتابع جوتيريش أن وكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تعمل من أجل الملايين من الضحايا، ولا بديل عن عملها في قطاع غزة والضفة الغربية، داعيا الدول المانحة لإعادة تمويل المنظمة.

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وأعرب جوتيريش عن انزعاجه من الأنباء عن وجود مقابر جماعية ولا بد من وجود تحقيق شفاف ومستقل عن هذه الوقائع المرعبة.

وشدد جوتيريش على أنه ليس هناك بديل عن استخدام الطرق البرية وندعو إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات للقطاع المحاصر.

 

200 شاحنة مساعدات ستصل إلي القطاع

وفي نفس السياق، قال البيت الأبيض اليوم: إن العمل على الرصيف البحري بقطاع غزة المؤقت يسير بوتيرة جيدة، متوقعا بدء استلام البضائع والمساعدات الإنسانية خلال الأيام القادمة بالميناء.

 وأضاف البيت الأبيض أن معبر جديد إلى شمال غزة سيُفتح هذا الأسبوع وأكثر من 200 شاحنة مساعدات إنسانية ستصل يوميا إلى قطاع غزة.

ضحايا الاحتلال الإسرائيلي

وأعلنت وزارة الصحة  الفلسطينية عن  ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة  إلى 34535 شهيدا و77704 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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