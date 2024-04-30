الثلاثاء 30 أبريل 2024
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خارج الحدود

وزير الدفاع الأمريكي يشكك في قدرة إسرائيل على نقل كل المدنيين من رفح

وزير الدفاع الأمريكي،
وزير الدفاع الأمريكي، فيتو

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الثلاثاء، أنه في حال نفذ نتنياهو اقتحام رفح دون خطة تحمي المدنيين فسنعارضه وسيحدد الرئيس الأمريكي جو بايدن التبعات.

وأضاف أوستن في بيان اليوم “نعارض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية دون خطة واضحة تؤمن سلامة المدنيين”.

وتابع "أشك في أن الإسرائيليين سيكونون قادرين على نقل كل المدنيين في رفح، وقلقون من عدم وجود خطط لحماية المدنيين في رفح".

 

الأونروا تكذب نيتنياهو بشأن إخلاء مدينة رفح الفلسطينية

في سياق متصل، كشفت وكالة الأمم المتحدة  لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا"، اليوم الثلاثاء، زيف ادعاءات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن إخلاء مدينة رفح الفلسطينية.

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وأوضح المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، أن  جيش الاحتلال لم يطلب من الفلسطينيين إخلاء مدينة رفح جنوب قطاع غزة حتى الآن.

وقال لازاريني خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء "هناك قلق كبير في غزة من هجوم عسكري على مدينة رفح إذا لم يتم التوصل لاتفاق هذا الأسبوع". 

في إشارة إلى المحادثات الجارية بين إسرائيل وحركة "حماس" من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الطرفين.

وفيما يتعلق بالوكالة، أكد المفوض العام أن "182 من موظفي "الأونروا" قتلوا منذ بدء الحرب في القطاع، وأن أكثر من 160 من مرافق الوكالة تعرضت لتدمير جزئي أو كلي في غزة".

وأردف أن "معظم الدول المانحة استأنفت تمويلها للوكالة، وما زال عدد ضئيل من الدول لم تقرر ذلك بعد".

 

نتنياهو يزعم إجلاء السكان من رفح

وكان نتنياهو، أعلن اليوم  الثلاثاء، أن إسرائيل بدأت بالفعل عملية إجلاء السكان من رفح استعدادا للعملية البرية المرتقبة.

وجاء إعلان نتنياهو، بعد ساعات من لقائه مع ممثلين عن عائلات المحتجزين لدى حماس، حيث أخبرهم خلال الاجتماع أن أهداف الحرب  لم تتغير.

وقال نتنياهو إن “إسرائيل بدأت بعملية إخلاء السكان من رفح، وأن عملية رفح ستجري قريبا، وأضاف أن إسرائيل لن تستسلم لحركة حماس”.

وقال نتنياهو: "يطالبوننا بوقف الحرب، لكن هذا غير وارد قبل القضاء على كتائب حماس الأربعة في رفح".

الأونروا تكذب نتنياهو بشأن إخلاء مدينة رفح الفلسطينية

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