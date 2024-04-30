الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مقتل صبي وإصابة 4 آخرين بلندن في هجوم نفذه رجل يحمل سيفا

الشرطة البريطانية،
الشرطة البريطانية، فيتو

أعلنت السلطات البريطانية أن رجلا يحمل سيفا هاجم أفرادا من الجمهور والشرطة في ضاحية بشرق لندن في وقت مبكر، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل طفل يبلغ من العمر 13 عاما وإصابة 4 آخرين بجروح.

وقالت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على الرجل البالغ من العمر 36 عاما في منطقة سكنية بالقرب من محطة مترو أنفاق هينو.

ولا يتم التعامل مع الحادثة على أن لها صلة بـ الإرهاب أو أنها «هجوم مستهدف».

وتم نقل اثنين من أفراد الشرطة إلى المستشفى لتلقي العلاج من جروح جراء الطعن، بينما أصيب شخصان آخران.

Advertisements

مقتل طفل يبلغ من العمر 13 عاما وإصابة 4 آخرين بجروح

ووصف ستيوارت بيل قائد شرطة المنطقة الحادثة بأنها «مروعة بالفعل».

وأضاف في تصريحات أدلى بها في مكان الجريمة: «لا أستطيع حتى أن أتخيل كيف يشعر المتضررون».

وقالت شرطة لندن إنها استدعيت في وقت مبكر، اليوم  الثلاثاء، بشأن بلاغات عن اقتحام سيارة لمنزل في شارع سكني، وتعرض أشخاص للطعن بالقرب من محطة مترو هينو.

وأظهر مقطع مصور نشرته وسائل إعلام بريطانية رجلا يرتدي سترة صفراء ويحمل سيفا طويلا أو سكينا وهو يسير بالقرب من منازل في المنطقة.

رجلا يرتدي سترة صفراء ويحمل سيفا طويلا

وقال شهود عيان إنهم سمعوا الشرطة وهي تصرخ في المشتبه به لحثه على إلقاء السلاح أثناء مطاردته.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الحادثة «صادمة.. مثل هذا العنف ليس له مكان في شوارعنا».

بدوره، قال نائب مساعد المفوض أدي أديلكان إن الشرطة لا تعتقد أن هناك تهديدا على المجتمع الأوسع.

وأضاف: «إننا لا نبحث عن المزيد من المشتبه بهم… لا يبدو أن هذا الحادثة لها علاقة بالإرهاب».

وقالت هيئة النقل في لندن إن محطة مترو هينو أغلقت لأن الشرطة تجري تحقيقا في المنطقة.

الشرطة البريطانية تعتقل شخصًا لتنفيذه عملية طعن بمحطة مترو لندن

الشرطة البريطانية تعتزم التحقيق في شكوى ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بريطانيا الشرطة البريطانية لندن حوادث الطعن أخبار بريطانيا اخبار العالم

مواد متعلقة

بعد استجابته لعلاج السرطان، ملك بريطانيا يستأنف مهامه

الشرطة البريطانية تعتقل شخصًا لتنفيذه عملية طعن بمحطة مترو لندن

الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل العثور على بقايا بشرية ملفوفة في أوراق

الشرطة البريطانية تستخدم العنف ضد مظاهرات داعمة لفلسطين ( فيديو)

ads

الأكثر قراءة

استبعاد نجم الأهلي من قائمة الفريق أمام الإسماعيلي

الدوري المصري، مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي

مجلس الوزراء: ارتفاع أسعار الشاي والبن والكاكاو وانخفاض سعر المكرونة والأرز

ماذا يحدث لسعر الدينار الكويتي؟، حركة العملات بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

أفشة والشناوي الأبرز، مستبعدو الأهلي أمام الإسماعيلي بالدوري

سد النهضة، أمير الكويت يؤكد دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري

سبب منح الرئيس السيسي أمير الكويت قلادة النيل

مشاهد تحبس الأنفاس، لحظات اجتياح جدار غباري وإعصار قمعي للسعودية (فيديو)

منوعات

المزيد

زوجا باندا عملاقان يغادران الصين في رحلة لإسبانيا

موظفة بأمازون تعثر على قطة صغيرة جائعة داخل طرد

دراسة مثيرة: نصف المدن الأمريكية سيهجرها السكان بحلول عام 2100

أهدت ثوبًا للبابا يوحنا، وفاة أشهر مصممة لفساتين الزفاف في اليابان

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر في السوق اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024

ماذا يحدث لسعر الدينار الكويتي؟، حركة العملات بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

بدون هزيمة.. أرقام أنشيلوتي في مبارياته ضد بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر: الهواتف الذكية أساء الناس استعمالها في فضح أسرار البيوت وساهمت في انشقاق الأسر

دار الإفتاء توضح كيفية إخراج الزكاة في التجارة المشتركة

ما حكم الزكاة على الذهب المشترى للزينة؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads