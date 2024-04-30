مقتل صبي وإصابة 4 آخرين بلندن في هجوم نفذه رجل يحمل سيفا

أعلنت السلطات البريطانية أن رجلا يحمل سيفا هاجم أفرادا من الجمهور والشرطة في ضاحية بشرق لندن في وقت مبكر، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل طفل يبلغ من العمر 13 عاما وإصابة 4 آخرين بجروح.

وقالت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على الرجل البالغ من العمر 36 عاما في منطقة سكنية بالقرب من محطة مترو أنفاق هينو.

ولا يتم التعامل مع الحادثة على أن لها صلة بـ الإرهاب أو أنها «هجوم مستهدف».

وتم نقل اثنين من أفراد الشرطة إلى المستشفى لتلقي العلاج من جروح جراء الطعن، بينما أصيب شخصان آخران.

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مقتل طفل يبلغ من العمر 13 عاما وإصابة 4 آخرين بجروح

ووصف ستيوارت بيل قائد شرطة المنطقة الحادثة بأنها «مروعة بالفعل».

وأضاف في تصريحات أدلى بها في مكان الجريمة: «لا أستطيع حتى أن أتخيل كيف يشعر المتضررون».

وقالت شرطة لندن إنها استدعيت في وقت مبكر، اليوم الثلاثاء، بشأن بلاغات عن اقتحام سيارة لمنزل في شارع سكني، وتعرض أشخاص للطعن بالقرب من محطة مترو هينو.

وأظهر مقطع مصور نشرته وسائل إعلام بريطانية رجلا يرتدي سترة صفراء ويحمل سيفا طويلا أو سكينا وهو يسير بالقرب من منازل في المنطقة.

رجلا يرتدي سترة صفراء ويحمل سيفا طويلا

وقال شهود عيان إنهم سمعوا الشرطة وهي تصرخ في المشتبه به لحثه على إلقاء السلاح أثناء مطاردته.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الحادثة «صادمة.. مثل هذا العنف ليس له مكان في شوارعنا».

بدوره، قال نائب مساعد المفوض أدي أديلكان إن الشرطة لا تعتقد أن هناك تهديدا على المجتمع الأوسع.

وأضاف: «إننا لا نبحث عن المزيد من المشتبه بهم… لا يبدو أن هذا الحادثة لها علاقة بالإرهاب».

وقالت هيئة النقل في لندن إن محطة مترو هينو أغلقت لأن الشرطة تجري تحقيقا في المنطقة.