الثلاثاء 30 أبريل 2024
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خارج الحدود

الشرطة البريطانية تعتقل شخصًا لتنفيذه عملية طعن بمحطة مترو لندن

الشرطة البريطانية،
الشرطة البريطانية، فيتو

أفادت  شبكة  وقناة "سكاي نيوز عربية"،  اليوم الثلاثاء، باعتقال شخص بعد أنباء عن حادث طعن عدة أشخاص في محطة لمترو الأنفاق شمالي لندن.

 طعن عدة أشخاص في لندن 

وقالت الشرطة البريطانية إنها لا تبحث عن أي شخص آخر له علاقة بالحادث، مرجحة أن الهجوم لا علاقة له بالإرهاب.

 إغلاق  محطة المترو 

وكإجراء احترازي، أغلقت الشرطة محطة مترو الأنفاق شمالي لندن، وفرضت سياجات أمنية بمحيط المنطقة.

وشهدت لندن حالة من التوتر خلال الفترة الماضية بسبب الاحتجاجات المؤيدة لغزة.

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