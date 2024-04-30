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خارج الحدود

نتنياهو يطالب بايدن بمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال بحق إسرائيليين

بايدن ونتنياهو، فيتو
بايدن ونتنياهو، فيتو

طلب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرئيس الأمريكي جو بايدن منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.

 المحكمة الجنائية الدولية 

ونقل موقع أمريكي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "طلب نتنياهو من الرئيس بايدن المساعدة في منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار فيما يتعلق بحرب غزة".

وأشارالمسؤولون إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب عن قلقه في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، حيث ناقش الزعيمان مفاوضات الرهائن والهجوم الصاروخي الإيراني.

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مذكرات اعتقال

وفقًا لما ذكره موقع "أكسيوس"، فإن مسؤولين أمريكيين يقولون إنه "ليس لديهم مؤشر واضح على ما إذا كانت المحكمة ستصدر مذكرات اعتقال، لكنهم أوضحوا ان المدعين العامين يتعرضون لضغوط من منظمات غير حكومية وعدة دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية للقيام بذلك".

وفي وقت سابق، زعم نتنياهو قائلًا: "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدًا أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية لتقويض ما أطلق عليه حقها في الدفاع عن النفس".

المحكمة الجنائية الدولية

ورفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق على محادثة نتنياهو مع بايدن، لكنه قال لـ"أكسيوس": "كما ذكرنا علنا عدة مرات، ليس للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص في هذا الوضع، ونحن لا نؤيد تحقيقها".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو، وكذلك وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، فيما يتعلق بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة.
 

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