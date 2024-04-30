مصرع طفل وإصابة آخر سقطا من فوق شجرة توت داخل ترعة بالغربية

كانت عقارب الساعة تشير للعاشرة صباحا، خرج الطفل "عبدالرحمن" من منزله بقرية الأنبوطين التابعة لمركز السنطة في محافظة الغريية، وتسلق شجرة التوت الكائنة على بعد أمتار من منزله رفقة أحد أصدقائه وقطف أول حبة توت، وقبل أن يضعها فى فمه انزلقت قدمه فى مياه الترعة وكان صديقه يشاهد المنظر ، فأسرع لإنقاذه دون إدراكه لخطورة المحاولة فانجرف معه وتمت إصابته.



بلاغ للأجهزة الأمنية

بداية الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط طفلين داخل إحدى الترع المارة بقرية الأنبوطين التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية.

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وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع طفل يدعى عبدالرحمن.هـ في العقد الأول، وإصابة آخر إثر سقوطهما من أعلى شجرة توت داخل إحدى الترع المارة بقرية الأنبوطين.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية والجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة أسباب وظروف وملابسات الواقعة، وسؤال شهود العيان في الواقعة.



التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه، ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، في تصريحات خاصة أدلى بها لـ"فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

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التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل غير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة، موضحا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.