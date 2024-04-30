مصرع شابين وإصابة آخر بحادث تصادم دراجتين في الغربية

شهدت مدخل قرية سندبسط بالقرب من منطقة كفر عنان في مدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية حادث تصادم دراجتين نارية مما أسفر عن مصرع شابين وإصابة آخر بكسور ونزيف في المخ.

بلاغ للأجهزة الأمنية

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بنطاق مدينة زفتي مما أسفر عن مصرع شابين وإصابة آخر بكسور ونزيف في المخ علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارتي إسعاف ونقلهم الي مستشفي زفتي العام.

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وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه، ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، في تصريحات خاصة أدلى بها لـ"فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وإنهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل غير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة، موضحا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.