التوت القاتل، تفاصيل مصرع طفل إثر سقوطه من أعلى "مقطورة جرار" بالغربية

استقبل مستشفى كفر الزيات المركزي بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء، طفلًا يبلغ من العمر ١١ عاما مصابًا بإصابات متفرقة بالجسم، وتوفي أثناء تقديم الإسعافات اللازمة وذلك عقب سقوطه من مقطورة جرار زراعي أثناء قيامه بأكل التوت من شجرة بإحدى الأراضي الزراعية.

استقبلت مستشفى كفر الزيات العام جثمان طفل يدعي مروان محمد بالغ من العمر 11 سنة متوفى نتيجة سقوطه من أعلى جرار زراعي بإحدى قرى مركز كفر الزيات.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن.

التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه، ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، في تصريحات خاصة أدلى بها لـ"فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

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التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل غير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة، موضحا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.