130 مليون دولار حجم التبادل التجاري، مصر وبيلاروسيا جسور من التعاون والثقة

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن حجم التعاون بين المصري وبيلاروسيا خلال السنوات الأخيرة.

أول زيارة رسمية لمصر

وذلك بعد أن استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رومان جولوفتشينكو، رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا، الذي وصل في أول زيارة رسمية لمصر، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزير تنظيم مكافحة الاحتكار والتجارة، وعدد من المسؤولين الحكوميين، إلى جانب وفد من رجال الأعمال ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبحضور السفير سيرجي تيرنتيف، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى جمهورية مصر العربية.

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الاستثمارات البيلاروسية في مصر

بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين من يناير وحتى نوفمبر 130 مليون دولار خلال العام 2019 وبلغ عدد الشركات الاستثمارية في مصر 12 شركة بيلاروسية في مجلات الصناعة والزراعة والأخشاب وشهد التبادل التجاري زيادة كبيرة خلال 2019 بنسبة 43.5% بينما وصل حجم التجارة البينة 95 مليون دولار خلال العام 2022.

تنفيذ 19 مشروع في مجلات الصناعة والعلوم والتعليم بين مصر وبيلاروسيا

جدير بالذكر أن هناك تعاون بين مصر وبيلاروسيا لتنفيذ 19 مشروع في مجلات الصناعة والعلوم والتعليم حيث تم توقيع خارطة مستقبلية للتعاون بين البلدين خلال عامي 2019 -2020 كما أبرمت بيلاروسيا ومصر عقود تجميع ماكينات "بوبرويسك اغرو ماش" الزراعية في 2018 بينما قامت بيلاروسيا بتوريد معدات أمكودور للصيانة والطرق لأول مرة إلى مصر.