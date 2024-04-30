الثلاثاء 30 أبريل 2024
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أخبار مصر

بنسبة 73.7%، زيادة طلب المصريين للحصول على العلامات التجارية

الحصول على العلامة
الحصول على العلامة التجارية،فيتو

أوضح  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع البراءات الممنوحة في جميع أنحاء العالم بنسبة 1.7% في حين انخفضت العلامات التجارية الممنوحة بنسبة 14.5% في عام 2022.

عدد الطلبات  المقدمة للحصول على العلامات التجارية نحو 52853 

وذلك وفقًا لبيانات منظمة الويبو، وعلى المستوى المحلي، فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة لمكتب العلامات التجارية المصري للحصول على العلامات التجارية نحو 52853 طلبًا في عام 2023 مقابل 30423 طلبًا عام 2022 بنسبة زيادة قُدّرت بنحو 73.7%.

 ومن بين الطلبات المقدمة بلغ عدد العلامات التجارية الممنوحة نحو 16659 علامة تجارية في عام 2023، مقابل 11869 علامة تجارية عام 2022 بنسبة ارتفاع 40.4%.

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 قائمة العلامة التجارية الممنوحة عام 2023 

تصدر المصريون قائمة العلامة التجارية الممنوحة عام 2023 بنحو 12632 علامة تجارية وذلك بنسبة 75.8% من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة مقابل نحو 4027 علامة تجارية لباقي الجنسيات؛ التي تصدرهم المتقدمون من الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث حصلوا على 1142 علامة تجارية بنسبة 6.9% ثم المتقدمون من الإمارات بعدد 455 علامة تجارية بنسبة 2.7% من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2023.

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