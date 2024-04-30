المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات يكشف تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لمواجهة البطالة (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو للمدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية بشأن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية الجديدة لتعظيم حجم التشغيل ومواجهة البطالة.

أهمية "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل"

جدير بالذكر أن حسن شحاته وزير العمل أكد أهمية "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل" التي تنفذها وزارة العمل، مع شركاء العمل والتنمية في فهم سوق العمل والتعامل مع وظائف المستقبل بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بمقر "المركز"،بالعاصمة الإدارية الجديدة .

Advertisements

المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية لتعظيم حجم التشغيل ومواجهة البطالة

الإستراتيجية الوطنية للتشغيل يجرى صياغتها بالتعاون بين عددِ من شركاء العمل والتنمية ولها 7 محاور تنظيمية.. وهناك مجموعة من المعلومات بشأنها منها:

1- تُعتبر توثيق لسياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومُحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة.

2-توحيد لخطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى.

3- دراسة تشخيصية لسوق العمل،وتضم تحليل للموقف والقضايا المُتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى، والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبُعد البيئى.

4- تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المُتغيرات الاقتصادية المُفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة.

5- وتدعو "الاستراتيجية" لتعزيز ثقافة العمل الحُر والاستثمار في التشغيل.

6- تدعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى.

7- ترتكز على القطاعات والتغيرات فى سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى،خاصة فيما يتعلق بالتطور التُكنولوجى والتحول الرقمى والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية.

8- تأتي للتأكيد على ضرورة الاستثمار فى التعليم، والتدريب المهني للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجى، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب لمُتطلبات سوق العمل.