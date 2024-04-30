البيت الأبيض يندد باحتجاجات الطلاب الداعمة لغزة في جامعة كولومبيا

ندد البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، بالأحداث الأخيرة في الاحتجاجات الطلابية بجامعة كولومبيا الأمريكية التي تناهض الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضح البيت الأبيض، قائلا "إن سيطرة طلاب في جامعة كولومبيا على مبنى داخل الحرم الجامعي نهج خاطئ تماما".

وتابع البيت الأبيض "أن أي رد يتعلق بإنفاذ القانون هو أمر متروك للسلطات المحلية دون وجود خطة لتدخل اتحادي".

المتظاهرون يسيطرون على مبني بجامعة كولومبيا

و في تصعيد للموقف مع إدارة الجامعة، سيطر طلاب مؤيدون للقضية الفلسطينيين على مبنى هاملتون هول بجامعة كولومبيا، في حين أغلق طلاب آخرون أبواب القاعة من الخارج بطاولات وشكلوا حاجزا بشريا أمامها.

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وكانت قد بدأت جامعة كولومبيا في منع حضور الطلاب الذين رفضوا إزالة الخيام التي نصبوها داخل حرم الجامعة بمدينة نيويورك.

وعلق المتظاهرون لافتة من الطابق العلوي كُتب عليها "قاعة هند" في إشارة إلى الطفلة الفلسطينية التي استشهدت في غزة على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي.

جامعة كولومبيا تهدد بفصل الطلاب المتظاهرين

ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن إدارة جامعة كولومبيا في نيويورك بدأت بالفعل في تنفيذ تهديداتها المتمثلة في فصل الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.

وقال المتحدث باسم الجامعة بن تشانج: "لقد بدأنا في فصل طلاب كجزء من جهودنا لضمان سلامة الحرم الجامعي في أمريكا".

وقف الاحتجاج المؤيد لفلسطين

وأمرت إدارة الجامعة سابقا بوقف الاحتجاج المؤيد للفلسطينيين، وتم تهديد الطلاب بتعليق انتسابهم إلى الجامعة وفصلهم مؤقتا في انتظار المزيد من الإجراءات، إلا أن المتظاهرين تجاهلوا الأمر.

وبعثت الجامعة برسالة للمحتجين حذرت فيها بفصل الطلاب الذين سيرفضون مغادرة الخيام والتوقيع على نموذج يقر بمشاركتهم في الاحتجاج، وقالت إنهم لن يكون بمقدورهم إكمال الفصل الدراسي في وضع جيد.

المراقبة التأديبية للطلاب

وجاء في الرسالة، التي أكد متحدث باسم الجامعة أنها حقيقية، أن الطلاب الذين وقعوا على النموذج وغادروا المنطقة سيظلون تحت "المراقبة التأديبية" حتى يونيو 2025 أو لحين تخرجهم، أيهما أقرب.

وقال تحالف (نزع الفصل العنصري بجامعة كولومبيا) في بيان مشترك: "أساليب التخويف المثيرة للاشمئزاز هذه لا تعني شيئا مقارنة بمقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني. لن نتحرك حتى تلبي كولومبيا مطالبنا أو يحركونا بالقوة".

وفي وقت سابق، قالت منظمة حقوق الإنسان الدولية "هيومن رايتس ووتش"، إن رد الفعل على المظاهرات الطلابية الداعمة لـفلسطين من قبل إدارة الجامعة كان قاسيا للغاية وحرم المشاركين من الحق في الاحتجاج السلمي.

وسبق أن ألقت الشرطة القبض على أكثر من 100 شخص في الأسبوع الماضي وأزالت الخيام من الحديقة الرئيسية لحرم جامعة كولومبيا في مانهاتن، لكن المتظاهرين عادوا بسرعة وأقاموا الخيام مجددا.

ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين في جامعات أمريكية عديدة حيث أقام الطلاب اعتصامات بالخيام على غرار تلك الموجودة في جامعة كولومبيا، مطالبين الجامعات بالتوقف عن الاستثمار في شركات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي.