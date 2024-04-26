الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جامعة جنوب كاليفورنيا تلغي حفل التخرج بعد احتجاجات مناهضة للحرب على غزة

جامعات أمريكا تنتفض
جامعات أمريكا تنتفض ضد الحرب في غزة، فيتو

أعلنت جامعة جنوب كاليفورنيا، الخميس، إلغاء حفل التخرج الرئيسي هذا العام بعد أسبوع واحد من إلغاء خطاب التخرج الذي كانت ستلقيه طالبة مسلمة عزت الإجراء ضدها إلى الكراهية المناهضة للفلسطينيين.

 

ووفقًا لإشعار على الموقع الإلكتروني للجامعة، ستزيد إجراءات السلامة الجديدة المطبقة هذا العام مثل عمليات الفحص الإضافية من الوقت الذي سيستغرقه دخول الضيوف بشكل كبير.

وجاء في الإشعار «نتيجة لذلك، لن نتمكن من استضافة حفل التخرج الرئيسي الذي عادة ما يدعو 65 ألفًا من الطلاب وأسرهم وأصدقائهم إلى الحرم الجامعي جميعا مرة واحدة».

Advertisements

وأثارت الحرب على غزة توترات في حرم الجامعات الأمريكية وألهمت موجة من الطلاب لإقامة مخيمات احتجاج في الجامعات على مستوى البلاد في الأيام الماضية.

واعتقلت الشرطة مئات المتظاهرين منهم أكثر من 90 من جامعة جنوب كاليفورنيا يوم الأربعاء.

وعبرت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء الاعتقالات باعتبارها قضية تتعلق بحرية التعبير، في حين قال مسؤولو الجامعة إن الاحتجاجات لم يصرح بها.

جاء قرار جامعة جنوب كاليفورنيا بإلغاء حفل التخرج الرئيسي بعد أيام من إعلان الجامعة أنها «قررت أنه من الأفضل إعفاء المتحدثين الخارجيين والمكرمين» من حضور حفل التخرج في أعقاب الغضب من قرار إلغاء خطاب الطالب المتفوق.

قال آندرو جوزمان عميد جامعة جنوب كاليفورنيا في بيان له الأسبوع الماضي إن قرار إلغاء خطاب الطالبة المتفوقة المسلمة، أسنا تبسم، المتخصصة في الهندسة الطبية الحيوية يهدف إلى حماية أمن الحرم الجامعي و«”ليس له علاقة بحرية التعبير».

ولم يشر بيان جوزمان إلى تبسم بالاسم، ولم يحدد السبب الذي أثار المخاوف بشأن خطابها أو خلفيتها أو آرائها السياسية. كما لم يذكر بالتفصيل أي تهديدات بعينها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة جنوب كاليفورنيا حفل التخرج الكراهية المناهضة للفلسطينيين الحرم الجامعي الحرب على غزة الجامعات الامريكية جماعات حقوق الانسان
ads

الأكثر قراءة

5 حصان بـ 95 ألف جنيه، ننشر أحدث أسعار التكييفات بالأسواق (صور)

الإنترنت المظلم، قصة الـ"دارك ويب" في جريمة طفل شبرا وسر رصد ملايين الجنيهات لقتله

انتظروا الأيام القادمة، خبير يكشف كيف ضربت ظاهرة النينيو مخطط إثيوبيا لتعطيش المصريين

سيول جارفة وأتربة، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

بتصريح جلد الذات، واقعية جوارديولا تمنح ليفربول قبلة الحياة للمنافسة على لقب الدوري

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في الأسواق

خرجت للامتحان ولم تعد، تحقيقات موسعة في واقعة تغيب فتاة في ظروف غامضة

بعد تراجع عز وبشاي والسويس للصلب، أسعار الحديد اليوم الجمعة 26- 4 - 2024 بالأسواق

منوعات

المزيد

مدينة إيطالية شهيرة تعتزم حظر الآيس كريم والبيتزا بعد منتصف الليل، والسبب غريب

علقة موت، تعرض محامية للضرب المبرح من زوج موكلتها وآخرين أمام محكمة بيروت (فيديو)

ليست صحونا طائرة، قصة صور التقطتها ناسا لـ ثقوب السحاب

نفوق 26 حوتا في أستراليا، وخبراء الحياة البرية يحاولون إنقاذ 140 آخرين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في الأسواق

بعد تراجع عز وبشاي والسويس للصلب، أسعار الحديد اليوم الجمعة 26- 4 - 2024 بالأسواق

5 حصان بـ 95 ألف جنيه، ننشر أحدث أسعار التكييفات بالأسواق (صور)

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في مصر

المزيد
ads

انفوجراف

قدم ساعتك 60 دقيقة.. مواقيت الصلاة بالقاهرة الكبرى والمحافظات حسب التوقيت الصيفي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية