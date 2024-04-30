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خارج الحدود

بعد فشل المحادثات وفصل بعض الطلاب، العقوبات تنتظر متظاهري جامعة كولومبيا

احتجاجات الجامعات
احتجاجات الجامعات الأمريكية، فيتو

غزة الآن، ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن إدارة جامعة كولومبيا في نيويورك بدأت بالفعل في تنفيذ تهديداتها المتمثلة في فصل الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.

وقال المتحدث باسم الجامعة بن تشانج: "لقد بدأنا في فصل طلاب كجزء من جهودنا لضمان سلامة الحرم الجامعي في أمريكا".

 

وقف الاحتجاج المؤيد للفلسطينيين

 وأمرت إدارة الجامعة سابقا بوقف الاحتجاج المؤيد للفلسطينيين، وتم تهديد الطلاب بتعليق انتسابهم إلى الجامعة وفصلهم مؤقتا في انتظار المزيد من الإجراءات، إلا أن المتظاهرين تجاهلوا الأمر.

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وبعثت الجامعة برسالة للمحتجين حذرت فيها بفصل الطلاب الذين سيرفضون مغادرة الخيام والتوقيع على نموذج يقر بمشاركتهم في الاحتجاج، وقالت إنهم لن يكون بمقدورهم إكمال الفصل الدراسي في وضع جيد.

 

المراقبة التأديبية للطلاب

وجاء في الرسالة، التي أكد متحدث باسم الجامعة أنها حقيقية، أن الطلاب الذين وقعوا على النموذج وغادروا المنطقة سيظلون تحت "المراقبة التأديبية" حتى يونيو 2025 أو لحين تخرجهم، أيهما أقرب.

وقال تحالف (نزع الفصل العنصري بجامعة كولومبيا) في بيان مشترك: "أساليب التخويف المثيرة للاشمئزاز هذه لا تعني شيئا مقارنة بمقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني. لن نتحرك حتى تلبي كولومبيا مطالبنا أو يحركونا بالقوة".

وفي وقت سابق، قالت منظمة حقوق الإنسان الدولية "هيومن رايتس ووتش"، إن رد الفعل على المظاهرات الطلابية الداعمة لـفلسطين من قبل إدارة الجامعة كان قاسيا للغاية وحرم المشاركين من الحق في الاحتجاج السلمي.

وسبق أن ألقت الشرطة القبض على أكثر من 100 شخص في الأسبوع الماضي وأزالت الخيام من الحديقة الرئيسية لحرم جامعة كولومبيا في مانهاتن، لكن المتظاهرين عادوا بسرعة وأقاموا الخيام مجددا.

ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين في جامعات أمريكية عديدة حيث أقام الطلاب اعتصامات بالخيام على غرار تلك الموجودة في جامعة كولومبيا، مطالبين الجامعات بالتوقف عن الاستثمار في شركات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي.

ودافع البيت الأبيض عن حرية التعبير في الجامعات، لكن الرئيس جو بايدن ندد "بالاحتجاجات المعادية للسامية" هذا الأسبوع، وشدد على أن الجامعات يجب أن تكون آمنة.

ويرفض المتظاهرون إنهاء احتجاجهم قبل تلبية 3 مطالب، سحب الاستثمارات والشفافية فيما يتعلق بالشؤون المالية للجامعة والعفوعن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين خضعوا لإجراءات تأديبية بسبب دورهم في الاحتجاجات.

البيت الأبيض: من حق الجامعات إتخاذ قرار بشأن تواجد الشرطة للتعامل مع الاحتجاجات

هيومن رايتس ووتش تفتح النار علي رؤساء الجامعات الأمريكية

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