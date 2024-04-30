الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المستشفيات المصرية تستقبل 34 مصابا ومرافقا فلسطينيا بعد عبورهم معبر رفح البري

معبر رفح البري
معبر رفح البري

 معبر رفح، يواصل معبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء استقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية، كما يستمر عبور الشاحنات الإغاثية المقدمة لمواطني قطاع غزة. 

المستشفيات المصرية تستقبل 34 مصابا فلسطينيًّا  

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمديرية الصحة بشمال سيناء 118 جريحًا ومريض أورام ومرافقًا فلسطينيًّا للعلاج في المستشفيات المصرية، ما بين 34 جريحًا ومريض أورام فلسطينيا، بالإضافة إلى 84 مرافقًا، وذلك للعلاج في المستشفيات المصرية.

Advertisements

 وأكدت المصادر الطبية بمديرية الصحة بشمال سيناء أنه تم نقل مرضى الأورام إلى مستشفى العبور كفر الشيخ ومستشفى جامعة عين شمس ودار الشفاء بالقاهرة وشبين الكوم التعليمي ومجمع طبي السويس وأبو قير تأمين صحي وحميات التل الكبير ومستشفى العريش العام ومستشفى الشيخ زويد وبئر العبد بشمال سيناء والمصابين والمرضى الفلسطينيين لتقديم العلاج لهم والرعاية الصحية الكاملة لهم.

معبر رفح مفتوح 24 ساعة 

 معبر رفح، سلطت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الضوء على تحذيرات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من هجوم على رفح لدفع النازحين جنوب غزة على الحدود المصرية.

 

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن ثمة ما بين 1.3 و1.4 مليون نازح فلسطيني منتشرين وموزَّعين على الحدود بين مصر ومعبر رفح، لافتًا إلى أن أي نوع من الهجوم على هؤلاء سيكون بمثابة إجراءً كارثي، كما سيؤدي إلى النزوح الجماعي لهؤلاء الفلسطينيين بحثًا عن موطِن آمن، ما يمكن أن يضع ضغوطًا على المنطقة الحدودية مع مصر.

معلومات الوزراء يسلط الضوء على تحذيرات مدبولي من أي عملية عسكرية في رفح على الحدود المصرية (إنفوجراف)

السيسي وبايدن يشددان على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة شمال سيناء بشمال سيناء شبين الكوم التعليمي محافظة شمال سيناء مليون نازح فلسطيني معبر رفح البري

مواد متعلقة

المستشفيات المصرية تستقبل 35 مصابا ومرافقا فلسطينيا بعد عبورهم معبر رفح البري

المستشفيات المصرية تستقبل 74 مصابا ومرافقا فلسطينيًّا عبر معبر رفح

وصول 215 شاحنة مساعدات لغزة عبر معبر رفح البري وكرم أبو سالم

المستشفيات المصرية تستقبل 29 مصابا فلسطينيًّا عبر معبر رفح

ads

الأكثر قراءة

10 مخالفات مرورية لا يجوز التصالح وعقوبتها تصل للحبس، تعرف عليهم

بعد إعلان آثاره الجانبية، أهم المعلومات عن لقاح أسترازينكا المضاد لفيروس كورونا

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30- 4 - 2024 في الأسواق

أخبار مصر: جدل بين سعد الدين الهلالي وزاهي حواس بسبب فرعون موسى، أمطار رعدية، حقيقة مفاوضات الرائد السعودي مع شيكابالا

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

عامل يشعل النيران في سيارة شقيق زوجته بسوهاج 

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الإسماعيلي

منوعات

المزيد

"سنتكوم" تنشر صورًا لعمليات بناء رصيف المساعدات قرب سواحل غزة

تعرض مطعم الشيف التركي نصرت لهجوم مسلح في إسطنبول

محاكمة ممثل فرنسي شهير بتهمة التحرش خلال تصوير فيلم

أستاذ مناخ يكشف أسباب الأعاصير في اليمن والسعودية والإمارات

المزيد

خدمات

المزيد

10 مخالفات مرورية لا يجوز التصالح وعقوبتها تصل للحبس، تعرف عليهم

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

قدم 113 شخصية واشتهر بالفنان المتحرش.. محطات في مشوار النجم حمدي الوزير (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

متى يتحمل الإنسان أوزار غيره؟.. الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads