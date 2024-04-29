الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي: مصر تبذل أقصى جهد لتفادي أي هجوم على رفح الفلسطينية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. فيتو

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أي هجوم على رفح الفلسطينية سيمثل كارثة كبرى على المدنيين.

 

قطاع غزة والهجوم على رفح 


وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، خلال جلسة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، أن مصر سوف تبذل أقصى جهد لتفادي أي هجوم على رفح الفلسطينية، لأن الوضع في رفح اليوم هو وجود أكثر من 1.1 مليون فلسطيني نزح من شمال ووسط غزة إلى رفح بالإضافة إلى وجود 250 ألف ساكن في مدينة رفح.

txt

13 شهيدا فلسطينيا حصيلة قصف جيش الاحتلال رفح

txt

غارة إسرائيلية تستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة


وأضاف رئيس مجلس الوزراء: “إننا بحاجة لعقود من الزمن لإعادة إعمار قطاع غزة من جديد”.

Advertisements

المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض


 

ويشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم بالعاصمة السعودية الرياض.

 

وشهدت الجلسة الافتتاحية التي عُقدت بعنوان "رؤية جديدة للتنمية العالمية"، حضورًا مُكثفًا من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين المُشاركين في فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي؛ بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

رفح قطاع غزة مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء
ads

الأكثر قراءة

استفزت مصر فوقعت في شر أعمالها، سرقة أبراج الكهرباء أزمة جديدة تواجه إثيوبيا

سبب توقيع الأهلي غرامة مالية على أفشة

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

رئيس الوزراء يكشف تكلفة استضافة اللاجئين في مصر

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

بعد توقيع غرامة مالية جديدة.. أزمات أفشة مسلسل “كل موسم” مع الأهلي

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

السيسي يستقبل رئيس البوسنة والهرسك

منوعات

المزيد

متحف لعرض سيارات قادة روسيا في مختلف مراحلها التاريخية (صور)

ظاهرة لم تحدث منذ عام 1803، مليارات الزيزان تستعد لغزو أمريكا

تكلفته 35 مليار دولار، حاكم دبي يكشف تصميم مبنى المسافرين الجديد بمطار آل مكتوم الدولي

إمام الحرم المكي الشيخ السديس يطلب "إندومي" من وفد إندونيسي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

تفاصيل اعتقال مرشحة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بسبب قطاع غزة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بمشاكل صحية ومادية وعاطفية

ما حكم الحج بتأشيرة مزورة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads