مدبولي: مصر تبذل أقصى جهد لتفادي أي هجوم على رفح الفلسطينية
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أي هجوم على رفح الفلسطينية سيمثل كارثة كبرى على المدنيين.
قطاع غزة والهجوم على رفح
وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، خلال جلسة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، أن مصر سوف تبذل أقصى جهد لتفادي أي هجوم على رفح الفلسطينية، لأن الوضع في رفح اليوم هو وجود أكثر من 1.1 مليون فلسطيني نزح من شمال ووسط غزة إلى رفح بالإضافة إلى وجود 250 ألف ساكن في مدينة رفح.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: “إننا بحاجة لعقود من الزمن لإعادة إعمار قطاع غزة من جديد”.
المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض
ويشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم بالعاصمة السعودية الرياض.
وشهدت الجلسة الافتتاحية التي عُقدت بعنوان "رؤية جديدة للتنمية العالمية"، حضورًا مُكثفًا من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين المُشاركين في فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي؛ بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.