وزير الدفاع الأمريكي يعلن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بصواريخ "باتريوت" إضافية لدعم أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بكييف، كجزء من حزمة مساعدات إضافية ضخمة بقيمة 6 مليارات دولار.



حزمة المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا

وقال لويد أوستن، اليوم الجمعة: "يسعدني أن أعلن اليوم عن التزام إضافي بقيمة 6 مليارات دولار من خلال مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا".

وأضاف أوستن للصحفيين: "هذه أكبر حزمة مساعدات أمنية التزمنا بها حتى الآن"، مضيفًا أنها ستسمح بشراء قدرات جديدة لكييف من الصناعة الأمريكية".

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وأردف أنها ستشمل ذخائر دفاع جوي وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار وذخائر مدفعية ودعم الصيانة والاستدامة.

وستستخدم كييف الصواريخ لتجديد أنظمة الدفاع الجوي باتريوت التي تم توفيرها مسبقًا وهي جزء من حزمة تتضمن أيضًا المزيد من الذخائر لأنظمة الصواريخ أرض-جو الأمريكية المتقدمة " نسامس".

كما ستزود الولايات المتحدة أوكرانيا بمعدات إضافية لدمج قاذفات الدفاع الجوي الغربية والصواريخ والرادارات في الأسلحة الموجودة في أوكرانيا، التي لا يزال الكثير منها يعود إلى أنظمة الحقبة السوفيتية السابقة.

حجم الدعم الأمريكي لكييف

ووافق مجلس النواب الأمريكي مطلع هذا الأسبوع، على تشريع يسمح بتمويل مساعدات بقيمة 95 مليار دولار، بما في ذلك 61 مليار دولار لأوكرانيا، في حين أقر مجلس الشيوخ الإجراء يوم الثلاثاء الماضي ووقعه بايدن ليصبح قانونا في اليوم التالي.

وكانت الولايات المتحدة داعمًا عسكريًا رئيسيًا لأوكرانيا، حيث تعهدت بتقديم أكثر من 44 مليار دولار من المساعدات الأمنية منذ أن شنت روسيا غزوها واسع النطاق في فبراير 2022.