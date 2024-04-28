الأحد 28 أبريل 2024
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حوادث

مصرع مسن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالغربية

مصرع مسن صدمته سيارة
مصرع مسن صدمته سيارة أثناء مرورة الطريق بالغربية

لقى مسن في العقد السابع من العمر مصرعه، إثر اصطدام سيارة مسرعة على طريق "كفر الشوربجي- كفر الزيات" أمام مدخل قرية كفر الشوربجي بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.  

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بلاغ للأجهزة الأمنية

 

تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارا من قسم شرطة كفر الزيات، بورود إشارة من المستشفى العام بوصول شخص يدعي أحمد محمد سليمان ٦٠ عام مقيم بقريه كفر الشوربجي.

انتقل ضباط مباحث شرطة كفر الزيات إلى مكان الحادث، وتبين أنه أثناء سير المتوفي ترجلا على الطريق أمام قرية كفر الشوربجي بدائرة القسم اصطدمت به سيارة مجهولة" وفر قائدها هاربا.

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تحرر عن ذلك  المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.

 

التعامل مع مصابي الحوادث 

 ومن جانبه، ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، في تصريحات خاصة أدلى بها لـ"فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين. 

 

التعامل بواسطة المسعفين 

 ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وإنهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل غير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة، موضحا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

 

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