الثلاثاء 30 أبريل 2024
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حوادث

حبس شخصين بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية فى الفيوم

أسلحة نارية المضبوطات
أسلحة نارية المضبوطات

 أمرت النيابة العامة، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا بتهمة حيازة والاتجار بالأسلحة النارية فى الفيوم.

ضبط سيارة بداخلها

 

 كان قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، تمكن  من ضبط عاملين؛ حال استقلالهما سيارة "ربع نقل" قيادة أحدهما بدائرة مركز شرطة الفيوم وبحوزتهما 10 بنادق خرطوش.

 وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الاتجار.
 

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ضبط سيارة بداخلها 10 بنادق خرطوش بحوزة شخصين فى الفيوم 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة.

 

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