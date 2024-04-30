جامعة السودان تفوز بالطالب المثالي والفيوم بالطالبة المثالية في الملتقى القمي العاشر

اختتم بجامعة الفيوم، اليوم الثلاثاء، الملتقى القمي العاشر للطالب والطالبة المثاليين، والملتقى القمي الثالث لمبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم للجامعات المصرية، الذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الفيوم، وفاز بالمركز الأول في مسابقة الطالب المثالي جامعة السادات، ومسابقة الكتابة المثالية جامعة الفيوم.

المشاركون في الملتقي

وقال الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس جامعة الفيوم، لشئون التعليم والطلاب، إنه تم شارك في الملتقى 72 من الطلاب والطالبات المثاليين بكل جامعات مصر، بالإضافة إلى 30 طالبا وطالبة بمبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم.

Advertisements

وأوصى نائب رئيس جامعة الفيوم، بضرورة أن يتم خلال السنوات القادمة الاهتمام بتنظيم عدد من المسابقات بالتنسيق بين الجامعات المختلفة، تشمل مسابقة الاكتشاف والمغامرة ومسابقة الأفلام القصيرة بهدف تنمية الآفاق وتحقيق الانتماء وتقديم جيل يمتلك فكرًا ورؤية وإحساسًا فنيًا عاليًا، يكون قادرًا على الابداع والابتكار وخدمة الوطن وكافة أفراد.

نتيجة المسابقة

يذكر أنه قد فاز في مسابقة الطالب المثالي بالمركز الأول الطالب ممدوح إبراهيم بجامعة مدينة السادات، والمركز الثاني الطالب مازن أشرف بجامعة الفيوم، وفاز بالمركز الثالث الطالب محمود خالد بجامعة كفر الشيخ.

وفي مسابقة الطالبة المثالية فازت بالمركز الأول الطالبة هالة صوفي بجامعة الفيوم، وبالمركز الثاني الطالبة رنا عبد المنعم بجامعة كفر الشيخ، وفازت بالمركز الثالث الطالبة علياء إبراهيم بجامعة حلوان.

كما شمل إعلان نتائج المسابقات منح جوائز تميز خاصة من لجنة التحكيم، لكل من الطلاب كيرلوس أيمن بجامعة الزقازيق، ومحمد أحمد بجامعة القاهرة.

وتم منح جوائز تميز خاصة للطالبات آيات نور الدين بجامعة المنيا، وآلاء ياسر بجامعة القاهرة، وجاءت جامعة الفيوم في المركز الأول في الجوائز الجماعية، وجامعة القاهرة في المركز الثاني، وجامعة كفر الشيخ في المركز الثالث.

نتيجة مبادرة سفراء السلام

أما فيما يتعلق بإعلان نتائج مسابقة سفراء النوايا الحسنة فاز عن جامعات قطاع القاهرة الكبرى، جامعة بنها بمبادرة تحت عنوان علشانك، وعن قطاع وسط وجنوب الدلتا، فازت جامعة المنوفية بمبادرة إبداعك لغتك الخاصة، وعن قطاع شمال الدلتا والساحل، فازت جامعة المنصورة الجديدة بمبادرة نحو عالم جديد من تكنولوجيا ذوي الهمم، أما عن قطاع وسط وجنوب الصعيد، فازت جامعة سوهاج بمبادرة قادر.

كما فازت جامعة الفيوم على مستوى جامعات قطاع شمال الصعيد بمبادرة نظارتي دليلي، والتي فازت أيضًا بجائزة التحكيم الخاصة على مستوى مسابقات سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.