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خارج الحدود

أكسيوس: أعضاء بالكونجرس يهددون محكمة الجنايات الدولية بـ إجراءات انتقامية

الكونجرس الأمريكي،
الكونجرس الأمريكي، فيتو

هدد أعضاء في  الكونجرس الأمريكي اليوم الثلاثاء، محكمة الجنايات الدولية "بإجراءات انتقامية" في حال إصدارها مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار.

ونقل موقع أكسيوس عن رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول،" إنه ينتظر نسخة مجلس النواب،  بشأن فرض عقوبات على مسؤولي محكمة الجنايات الدولة المشاركين في التحقيقات بحق الولايات المتحدة وحلفائها.

وأضاف الموقع أن أعضاء بالكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري الديمقراطي، انتقدا المذكرات المحتملة لمحكمة الجنايات الدولية.

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 كما دعا  السيناتور الجمهوري ريتشي توريس إلى "فرض عواقب وخيمة من جانب الكونجرس والرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه المحكمة".

نيتنياهو يطلب مساعدة بايدن لمنع صدور مذكرات الاعتقال 

وفي نفس الساق، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، تعليقا على أنباء إصدار مذكرات اعتقال لمسؤولين إسرائيليين إن "الجنائية الدولية تحارب تل أبيب".

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.

ونقل موقع أمريكي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "طلب نتنياهو من الرئيس بايدن المساعدة في منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار فيما يتعلق بحرب غزة".

وأشارالمسؤولون إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب عن قلقه في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، حيث ناقش نتنياهو وبايدن مفاوضات الرهائن والهجوم الصاروخي الإيراني.

وفقًا لما ذكره موقع "أكسيوس"، فإن مسؤولين أمريكيين يقولون إنه "ليس لديهم مؤشر واضح على ما إذا كانت المحكمة ستصدر مذكرات اعتقال، لكنهم أوضحوا ان المدعين العامين يتعرضون لضغوط من منظمات غير حكومية وعدة دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية للقيام بذلك".

وفي وقت سابق، زعم نتنياهو قائلًا: "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدًا أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية لتقويض ما أطلق عليه حقها في الدفاع عن النفس".

أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة الاحتلال

ورفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق على محادثة نتنياهو مع بايدن، لكنه قال لـ"أكسيوس": "كما ذكرنا علنا عدة مرات، ليس للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص في هذا الوضع، ونحن لا نؤيد تحقيقها".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو، وكذلك وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، فيما يتعلق بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة.

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