الثلاثاء 30 أبريل 2024
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خارج الحدود

صفقة القاهرة بين إسرائيل وحماس تشمل جميع المجندات، والسعودية كلمة السر

الأسرى، فيتو
الأسرى، فيتو

 قال مصدر إسرائيلي، يشارك في المفاوضات المستمرة بين إسرائيل وحماس في القاهرة، إن "الصفقة المحتملة تشمل جميع المجندات"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك صفقة بدون مجنداتنا والنساء خارج غزة". 

 

الإفراج عن الرهائن

 وأوضح المصدر لقناة "i24NEWS"، أن "الاتفاق حول الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار الذي يتم مناقشته في القاهرة يمكن أن يؤدي إلى تحرير 33 رهينة مقابل هدنة مرتقبة منذ فترة طويلة في غزة في ظل الأزمة الإنسانية والإفراج عن السجناء الفلسطينيين".

وفيما يتعلق بالاتفاق مع السعودية، قال مصدر مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن كل ما يريده نتنياهو هو اتفاق التطبيع مع السعودية"، مؤكدا أن "أي صفقة تؤدي إلى ذلك - سيسعى لتحقيقها".

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عمل عسكري في رفح جنوب غزة

وأضاف المصدر أن "إرث نتنياهو يعتمد عليه، وهو أيضًا مستعد لحل حكومته من أجله إذا لزم الأمر".

وعلى الجانب الأخر  زعمت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، وافق على الخطط النهائية، أمس الاثنين، للعمل العسكري في رفح جنوب غزة، إلى جانب مخيمات اللاجئين في وسط القطاع.

الدبابات الإسرائيلية تصطف على حدود غزة

وفقا لموقع "واي نت" العبري، فإن الدبابات الإسرائيلية تصطف على حدود غزة وجاهزة للضوء الأخضر لبدء الهجوم، الذي تعتبره إسرائيل الدفعة الأخيرة اللازمة لاقتلاع قوات حماس من القطاع، على الرغم من التحذيرات من كارثة إنسانية إذا لم يتم إخراج المدنيين من طريق الأذى.

الخطط التكتيكية 

وأضاف الموقع الاسرائيلي أنه تم الانتهاء من الخطط التكتيكية للوصول إلى نهاية القتال خلال الأيام القليلة الماضية.

وتشمل هذه الخطط غزوا مرحليا يمكن إيقافه أو تأخيره في حالة إحراز تقدم في محادثات الرهائن.

ويقول التقرير إن 48 إلى 72 ساعة القادمة ستشهد إما صفقة رهائن أو بدء الهجوم.

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