الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وفد من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يزور مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

استقبلت رنا الهلالي مدير مركز ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس وفدا من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

 

 وذلك في زيارة لمركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة للتعرف على الخدمات المختلفة التي يقدمها المركز لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تنمية المهارات الرقمية، ومساعدتهم على الالتحاق بسوق العمل، وخطوات التحول الرقمي لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة، وذلك تحت الإشراف الإداري للأستاذ إبراهيم سعيد حمزة الأمين المساعد لشؤون التعليم والطلاب.

Advertisements

وفد من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يزور مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس

في إطار اهتمام جامعة عين شمس برئاسة  محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، ومن خلال دور قطاع التعليم والطلاب في دعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، والذي يأتي من رؤية الدولة المصرية وخطتها التنموية ٢٠٣٠.

جامعة عين شمس، فيتو 

 

مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة

 حيث تعتبر مصر من أهم الدول التي يُشاد بها في العمل الاجتماعي بوجه عام، وخاصة فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفي إطار مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار بالإدارة العامة للتعاون والذي سيتم تنفيذه بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالنيابة عن الحكومة الألمانية وبالتعاون مع وزارة الاتصالات.

جدير بالذكر أن قضية ذوي الإعاقة تمثل أهمية كبيرة فى التوجه التنموي للدولة المصرية، حيث تأتى هذه الفئة فى مقدمة محددات برامج وخطط التنمية فى مصر، وهم شريحة كبيرة من المجتمع المصرى،  حيث تنظر الدولة لذوي الإعاقة باعتبارهم جزءًا رئيسيًا من قوة العمل ومكونًا مهمًا للثروة البشرية التى يتمتع بها المجتمع وتسعى الدولة لتعظيم الاستفادة منها فى إطار التوجه الأوسع بالاستثمار فى البشر.

هذا وقد قام الوفد بزيارة مكتبة رفيق الدرب بكلية الألسن ومركز الإبصار داخل كلية الآداب للوقوف علي الاحتياجات الأساسية للطلاب بما يتماشى مع آليات دمجهم  وتنمية مهاراتهم.

بعد اعتماد الألمانية والروسية، قائمة بالبرامج المعتمدة بألسن عين شمس

جامعة عين شمس تطلق حملة "صحتك تهمنا"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة عين شمس الأشخاص ذوي الإعاقة القومي للحوكمة والتنمية المستدامة المعهد القومي للحوكمة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي طلاب ذوي الاعاقة قطاع التعليم والطلاب

مواد متعلقة

بعد اعتماد الألمانية والروسية، قائمة بالبرامج المعتمدة بألسن عين شمس

جامعة عين شمس تطلق حملة "صحتك تهمنا"

"عين شمس" تحصد المركز الثالث في المسابقة السنوية للجامعة الأمريكية
ads

الأكثر قراءة

مشاهد تحبس الأنفاس، لحظات اجتياح جدار غباري وإعصار قمعي للسعودية (فيديو)

وفاة نجل رئيس مجلس النواب الليبي

أستاذة في الأزهر توضح حكم الشرع في زواج المسلمة السنية من الشيعي

وزارة البترول تنهي مهام خلود بسيوني من مكتب الوزير وعودتها إلى ميدور

يصل لـ 9 جنيهات، انخفاض أسعار اللحوم الكندوز وارتفاع البتلو بالأسواق

تقرير مغربي: عقوبات جديدة ضد اتحاد العاصمة بعد الانسحاب أمام نهضة بركان

بعد منعه من الغش، طالب يطعن زميله بالإسكندرية.. والتعليم: سيتم فصله

أسعار الأسماك اليوم، البلطي والكابوريا يواصلان الانخفاض في مواجهة ارتفاع الجمبري

منوعات

المزيد

دراسة مثيرة: نصف المدن الأمريكية سيهجرها السكان بحلول عام 2100

أهدت ثوبًا للبابا يوحنا، وفاة أشهر مصممة لفساتين الزفاف في اليابان

بعد استجابته لعلاج السرطان، ملك بريطانيا يستأنف مهامه

قصة أول صورة رئيس أمريكي على الدولار

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

يصل لـ 9 جنيهات، انخفاض أسعار اللحوم الكندوز وارتفاع البتلو بالأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

حرب إبادة على منازل ودور العبادة والمدارس في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذة في الأزهر توضح حكم الشرع في زواج المسلمة السنية من الشيعي

تفسير حلم الرقص فى المنام وعلاقته بانفراج الهم وتغيير الحياة إلى الأفضل

ما حكم قطع تتابع صيام الكفارة بسبب الفطر للسفر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads