استقبلت رنا الهلالي مدير مركز ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس وفدا من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وذلك في زيارة لمركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة للتعرف على الخدمات المختلفة التي يقدمها المركز لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تنمية المهارات الرقمية، ومساعدتهم على الالتحاق بسوق العمل، وخطوات التحول الرقمي لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة، وذلك تحت الإشراف الإداري للأستاذ إبراهيم سعيد حمزة الأمين المساعد لشؤون التعليم والطلاب.

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وفد من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يزور مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس

في إطار اهتمام جامعة عين شمس برئاسة محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، ومن خلال دور قطاع التعليم والطلاب في دعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، والذي يأتي من رؤية الدولة المصرية وخطتها التنموية ٢٠٣٠.

جامعة عين شمس، فيتو

مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة

حيث تعتبر مصر من أهم الدول التي يُشاد بها في العمل الاجتماعي بوجه عام، وخاصة فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفي إطار مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار بالإدارة العامة للتعاون والذي سيتم تنفيذه بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالنيابة عن الحكومة الألمانية وبالتعاون مع وزارة الاتصالات.

جدير بالذكر أن قضية ذوي الإعاقة تمثل أهمية كبيرة فى التوجه التنموي للدولة المصرية، حيث تأتى هذه الفئة فى مقدمة محددات برامج وخطط التنمية فى مصر، وهم شريحة كبيرة من المجتمع المصرى، حيث تنظر الدولة لذوي الإعاقة باعتبارهم جزءًا رئيسيًا من قوة العمل ومكونًا مهمًا للثروة البشرية التى يتمتع بها المجتمع وتسعى الدولة لتعظيم الاستفادة منها فى إطار التوجه الأوسع بالاستثمار فى البشر.

هذا وقد قام الوفد بزيارة مكتبة رفيق الدرب بكلية الألسن ومركز الإبصار داخل كلية الآداب للوقوف علي الاحتياجات الأساسية للطلاب بما يتماشى مع آليات دمجهم وتنمية مهاراتهم.