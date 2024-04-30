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بعد اعتماد الألمانية والروسية، قائمة بالبرامج المعتمدة بألسن عين شمس

ألسن عين شمس، فيتو
ألسن عين شمس، فيتو

 أصدرت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، قرارا باعتماد برنامجي اللغة الألمانية وآدابها واللغة الروسية وآدابها، بألسن جامعة عين شمس.

أعلنت سلوى رشاد - عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس-أن  البرامج المعتمدة بكلية الألسن والتي يصل عددها حاليا إلى 11 برنامجًا معتمدًا في مرحلة الليسانس، وذلك اتساقا مع أولويات الكلية الاستراتيجية في تطوير البرامج الدراسية والمقررات واستيفاء متطلبات سوق العمل والحصول على الاعتماد بنظام البرامج. 

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١١ برنامجًا معتمدًا في مرحلة الليسانس بألسن عين شمس 

 وتوجهت الدكتورة سلوى رشاد، بالتهنئة والشكر للوكلاء ورؤساء الأقسام  وإدارة البرنامجين ووحدة ضمان الجودة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإدارات والوحدات الداعمة للبرامج الدراسية وكل من ساهم وشارك في حصول البرامج على الاعتماد.

السن عين شمس 

جودة التعليم والاعتماد لبرامج اللغة العبرية واللغة الفارسية

 جدير بالذكر أن سلوى رشاد،  عميد الكلية استقبلت في الفترة من 21 وحتى 24 أبريل 2024 زيارتين من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لبرامج اللغة العبرية واللغة الفارسية واللغة التركية.

 

شملت الزيارة الميدانية لقاءات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري إلى جانب لقاء الأطراف المجتمعية وخريجي البرنامجين وملاحظة الأنشطة التعليمية إلى جانب تفقد قاعات الدرس والمعامل وقاعات الاختبارات الإلكترونية والمكتبة وأماكن ممارسة الأنشطة الطلابية وأعمال التطوير الحالية بالكلية مثل الانتهاء من إحلال وتجديد دور الجهاز الإداري وتركيب محولات كهربائية جديدة بالكلية.

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جامعة عين شمس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اللغة الالمانية اللغة العبرية اللغة الفارسية كلية الالسن بجامعة عين شمس

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