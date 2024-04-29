جامعة عين شمس تطلق حملة "صحتك تهمنا"

انطلقت اليوم حملة توعية وقافلة طبية شاملة داخل الحرم الجامعي جامعة عين شمس " توافر بها التخصصات المختلفة مثل "الباطني - أمراض الكلي - أمراض المخ والاعصاب - السكر - القلب - قياس نسبة السكر والهيوجلوبين - أنف وأذن وحنجرة - رمد - طب نفسي" حيث جاء عدد المستفيدين من الحملة ٥٠٠ مستفيد.

جامعة عين شمس تطلق حملة توعية"صحتك تهمنا" بالحرم الجامعي

ويأتي ذلك انطلاقا من تبني جامعة عين شمس لدعم المرأة داخل الحرم الجامعي والكليات والمعاهد البحثية المختلفة، واستمرارا لمبادرة " صحتك تهمنا " التي اطلقتها وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف للعام الجامعي 2024/2023 للتوعية الصحية للمرأة بجميع اطيافها داخل جامعة عين شمس " من عضوات هيئة التدريس - طالبات - موظفات - عاملات " وذلك بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب وقطاع خدمة البيئة وتنمية المجتمع بكلية الطب جامعة عين شمس وبالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب جامعة عين شمس.

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وجاء ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة وذلك بحرم جامعة عين شمس الرئيسي كما أقيم علي هامش حملة التوعية ندوة تثقيفية بعنوان "نفسيتك أمانة" بكلية الحقوق تناولت الندوة بعض المشكلات النفسيه التي تواجه الطلاب وخصوصا خلال فترة الامتحانات وكيفيه التعامل مع نوبات القلق.

وفي كلمته رحب وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب بالحضور مثمنا الدور الذي تلعبه وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف في دعم المرأة بالحرم الجامعي وأهمية عقد مثل هذه الندوات لتنمية وعي طلاب الجامعة.

وقدمت مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف نبذة عن الوحده وما تقدمه من دعم نفسي وخدمات واوجزت سيادتها الهدف الرئيسي من انشاء وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف وهي اقدم وحده علي مستوي جامعات مصر للدعم ضد العنف وتكافؤ الفرص للجنسين وليس المرأة فقط واتخاذ إجراءات رادعة وسريعة في هذا الصدد.

واوضحت ان الوحدة تواجه العنف المجتمعي ضد الطالبات او الموظفات او عضوات هيئة التدريس سواء نفسي أو لوجيستي عن طريق استشاريين نفسين وتقدم الدعم النفسي بشكل مجاني.

وقدمت اخصائي علم نفس اكلينكي بوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف روشته للطلاب عن التعامل مع الضغط وما يتعرض اليه الطلاب من مواقف نفسيه داخل وخارج حرم الجامعة وكيفية التعامل مع مثل هذه المواقف وأهمية ممارسه الرياضه بشكل عام كذلك التدريبات التي تقدمها الوحدة بالاضافه الي ضروره الانخراط في الأنشطة الطلابيه ومالها من فوائد جسدية وعقليه.

وفي نهاية الندوة ثمن وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث الهدف وراء عقد الندوة وهو زيادة وعي الطلاب والطالبات تجاه ما قد يتعرضوا له خلال يومهم سواء خارج او داخل أسوار الجامعة.