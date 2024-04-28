شاركت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب - اللجنة العلمية لاتحاد طلاب جامعة عين شمس بالتعاون والتنسيق مع مركز الابتكار وريادة الأعمال i hub في المسابقة السنوية للجامعة الأمريكية Su Real life، وذلك في مجال ريادة الأعمال الخضراء والذي أقيم خلال الفترة من ١٨ وحتي ٢٧ من ابريل الجاري بمشاركة ١٦٧ فريقا من الجامعات المصرية.

جامعة عين شمس تحصد المركز الثالث في المسابقة السنوية للجامعة الأمريكية

حيث حصد فريق كلية الزراعة على المركز الثالث وجائزة مالية قدرها ١٠٠٠ دولار عن موضوع /استخراج الألياف الطبيعية من المخلفات العضوية للطلاب صلاح عبد الفتاح مصطفي،محمد شريف علي صالح،نانسي أشرف عبد الفتاح، رويدا محمد السويفي.

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وفي سياق آخر نظمت كلية الصيدلة جامعة عين شمس المعرض الأول لمستحضرات التجميل تحت عنوان Cosmetics and Cosmeceutical Exhibition، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، أماني أسامة عميد الكلية ورحاب عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ويأتي ذلك انطلاقًا من أهمية التطبيق العملي للجانب الأكاديمي الذي يتعلمه الطلاب خلال البرامج الدراسية، وفي إطار مقرر مستحضرات التجميل والعلاج التجميلي الذي يقوم بدراسته طلاب المستوى الخامس (برنامج الفارم دي)، والذى يمنح الخريج المهارات المطلوبة للعمل في تصنيع وتسويق مستحضرات التجميل وتشمل تكنولوجيا تصنيع مستحضرات التجميل مثل مستحضرات العناية بالبشرة والشعر وأدوات التجميل ومستحضرات العناية باليدين والقدمين وغيرها.

كلية صيدلة جامعة عين شمس

بالإضافة إلى تغليف مستحضرات التجميل وتقنيات ومواد التغليف المستخدمة في صناعة مستحضرات التجميل، والإضافات المستخدمة في مستحضرات التجميل مثل الزيوت المعطرة وخلاصة النباتات العطرية، رقابة الجودة لمستحضرات التجميل وكذلك الممارسة الجيدة في مجال صناعة مستحضرات التجميل، وأيضًا الآثار الجانبية لاستخدام مستحضرات التجميل مثل تهيج البشرة وكيفية معالجة هذه الآثار الضارة وكيفية تجنبها.

أقيم المعرض تحت إشراف رانيا حتحوت رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية وبتنظيم وتنسيق ايمان المراكبي مدرس الصيدلانيات والصيدلة الصناعية، دعاء شكشك منسق المقرر ومدرس الصيدلانيات والصيدلة الصناعية ودينا عمر مدرس الصيدلانيات والصيدلة الصناعية.