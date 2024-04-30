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ثقافة وفنون

الأوبرا تنظم حفلا لروائع الموجي بمناسبة عيد الربيع في الإسكندرية

محمد الموجي، فيتو
محمد الموجي، فيتو

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لروائع أعمال الموسيقار محمد الموجي، تحييه الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، وذلك في تمام الثامنة والنصف من مساء السبت الموافق 4 مايو المقبل، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

حفل روائع الموسيقار محمد الموجي

ويتضمن برنامج الحفل أغاني منها: الليلة دنيتى، تمر حنة، ليه يا قلبى ليه، مستحيل، لأ لأ، شباكنا ستايره حرير، يا دلالى، الدوامة، ب فتحة ب، أسال روحك، الحلوة داير شباكها، اسبقنى يا قلبى، رمش عينه، غالى عليا، يا حلو صبح، اخره جرحى أيه، قارئة الفنجان إلى جانب ميدلى  يضم الحان جبار - يا قلبي خبي - حبك نار  وغيرها.

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وذلك بأداء أحمد عفت، هند النحاس، نهى حافظ ونهاد فتحى. 

محمد الموجي 

يذكر أن محمد الموجى أحد أبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربي بعد ثورة يوليو 1952. ولد في 4 مارس 1923 بمحافظة كفر الشيخ، حصل على دبلوم الزراعة عام 1944، وعمل فى عدة وظائف.

ثم ظهرت ميوله إلى الغناء، بعدها اتجه إلى التلحين، وكانت أول أغنياته «صافيني مرة»، التي غناها عبد الحليم حافظ.

بعدها قدم ألحانا لعمالقة الطرب العربي منهم أم كلثوم، ونجاة، ووردة الجزائرية، وصباح، وفايزة أحمد، ورحل عن عالمنا عام 1995 تاركًا تراثًا فنيًا من الألحان الخالدة. 

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محمد الموجي مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية دار الأوبرا الفرقة القومية العربية للموسيقى

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