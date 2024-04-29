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ثقافة وفنون

أمير الغناء العربي يتألق في احتفالية الأوبرا بعيد الربيع (صور)

هاني شاكر،فيتو
هاني شاكر،فيتو

 أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا بمناسبة أعياد الربيع وأحياه النجم هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمى 

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حفل هاني شاكر

فعلى المسرح الكبير الذى علق لافتة كامل العدد ومع تفاعل واستحسان الحضور تعطرت الأوبرا بنسائم الربيع، حيث قدم أمير الغناء العربى أمسية من الطرب الخالص ونجح كعادته فى ملامسة وجدان الجميع وتألق بنخبة مختارة من أعماله الجماهيرية 

 إلى جانب مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية التى اشتهر بتقديمها كان منها ولا بيك ولا بيا، كل ليلة، لو رحت بعيد، ما تهدديش، أصاحب مين، يا ريتنى، مش هو ده يا قلبى لأ، نسيانك صعب أكيد، موعود، كتبت لى السنين، مع قلبك، دعوة فرح، وأنت معايا، كفاية، بكل العمر، حبك نار، سألتك، لسة بتسألي، علي الضحكاية، أحلف بسماها وغيرها.

 

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية أعدت برنامج ثريا ومتنوعا إحتفالا بأعياد الربيع يشمل ألوان فنية متنوعة ويقدم على كافة على مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور.

 

 

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