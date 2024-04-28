ليلة موسيقية مع الفائزين بجوائز دولية في دار الأوبرا
تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا موسيقيا لتلاميذ الدكتور مصطفي جرانة الحاصلين على عدة جوائز دولية في العزف على البيانو وهم: “شادي بدر، يوسف شندي، زينة قدورة، ومازن علاء”، وذلك في تمام الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل الموافق 30 أبريل على المسرح الصغير بالأوبرا.
ويتضمن البرنامج عزفا لعدد من أهم الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين منهم بيتهوفن، شوبرت،ليست، شوبان وبرامز.
الدكتور مصطفى جرانة
يذكر أن الدكتور مصطفى جرانة عميد المعهد العالى للموسيقى (الكونسرفتوار) الأسبق ينتمى لعائلة فنية عريقة فهو نجل الموسيقار الراحل الكبير رفعت جرانه.
وقد درس العزف على البيانو بكونسرفتوار القاهرة وحصل على الدكتوراه من المدرسة العليا للموسيقى بألمانيا، وشارك بالعزف مع أوركسترا برلين، أوركسترا أوبرا القاهرة وأوركسترا القاهرة السيمفونى.
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