أبرزهم بنزيما، اتحاد جدة يعلن غياب 6 لاعبين أمام الهلال في كأس الملك

أعلن اتحاد جدة السعودي رسميا، غياب 6 لاعبين عن مواجهة الهلال، التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأصدر اتحاد جدة بيانا رسميا للكشف عن تفاصيل إصابة كل من كريم بنزيما ولويز فيليبي وعمر هوساوي وفابينيو تافاريس وحامد الغامدي ومد الله العليان، قبل مواجهة الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأوضح البيان أن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق، يشكو من إصابة عضلة الساق اليسرى، وهي الإصابة ذاتها، التي ألمّت بزميله مد الله العليان، الظهير الأيسر.

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ويعاني البرازيلي لويز فيليبي من إصابة العضلة الخلفية اليسرى، ويشكو مواطنه فابينيو تافاريس من ألم في وتر عضلة الفخذ اليسرى.

وأشار البيان، إلى أن عمر هوساوي يعاني من التهاب في عظمة الساق، إضافة إلى شكوى حامد الغامدي من إصابة العضلة الضامة اليمنى.

ولم يحدد النادي موعد عودة السداسي إلى التدريبات الجماعية، على أن تقيّم أوضاعهم، ومدى تحسن حالتهم السريرية، قبل المشاركة مع الفريق.

يذكر أن الفائز من مباراة اليوم بين الهلال واتحاد جدة سيتأهل لمواجهة المنتصر من موقعة النصر والخليج في نهائي كأس الملك.

ويعد البرازيلي رومارينيو هو الخيار الأبرز للتواجد خلال مباراة الفريق القادمة أمام نادي الهلال، حيث سيعتمد عليه المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو من أجل تعويض غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والذي تغيب عن السفر مع الفريق إلى الرياض.

وينتظر أن يشارك عبد الرزاق حمدالله في خط الهجوم بصفة أساسية بجوار رومارينيو مع تواجد الثنائي كانتي وفابينيو في وسط ملعب الفريق.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره نادي الهلال في المباراة المرتقبة لهم نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والمحدد لها يوم الثلاثاء.

موعد مباراة الاتحاد والهلال بنصف نهائي كاس الحرمين

ويتقابل الهلال والاتحاد في المباراة التي تجمعهم مواجهة قوية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 من شهر أبريل الجاري، على استاد الملك عبدالله الدولى في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية والعاشرة بتوقيت ابو ظبي.

التشكيل المتوقع لنادي لهلال

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جورجي جيسوس بتشكيلة مدججة بالنجوم على رأسهم حارس المرمى العملاق ياسين بونو، حيث سيأتي التشكيل المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

في خط الدفاع: رينان لودي- على البليهي- كاليدو كوليبالي- سعود عبدالحميد.

في خط الوسط: روبين نيفيز- سيرجي سافيتش- ميشايل ديلجادو.

في خط الهجوم: سالم الدوسري- صالح الشهري- مالكوم أوليفيرا.

التشكيل المتوقع لنادي الاتحاد

بينما من المتوقع أن يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الاتحاد بقيادة ماسيلو جاياردو، بتشكيلة قوية سيكون على رأسها نجولو كانتي، ويغيب عنها ريم بنزيمة نجم منتخب فرنسا، بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وسيكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: حمد الله العليان، أحمد حجازي، لوز فيليبي، فواز الصقور.

في خط الوسط: جواو فيليبي، نجولو كانتي، حامد الغامدي، روماريو.

في خط الهجوم: رومارينيو، عبدالرزاق حمد الله.