هل يواصل ميتروفيتش تفوقه أمام اتحاد جدة بكلاسيكو كأس الملك السعودي؟

كلاسيكو الاتحاد والهلال، يستضيف ملعب "الجوهرة المشعة" موقعة نارية بين الاتحاد وضيفه الهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي مساء اليوم الثلاثاء.

ويسعى الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال إلى مواصلة تألقه أمام اتحاد جدة حال مشاركته أساسيا الليلة حيث إن عودة ميتروفيتش ستمنح الهلال فرصة أكبر لمواصلة التفوق حيث شارك الهداف الصربي بشكل عام في 36 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 33 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.

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وشهدت قائمة الهلال عودة ميتروفيتش بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل شهر تقريبا خلال الفوز على الشباب 4-3، ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وتمثل عودة الهداف الصربي صاحب الـ29 عاما، دفعة قوية للهلال وجماهيره في ظل الإمكانيات القوية التي يمتلكها، بالإضافة إلى أرقامه الرائعة أمام الأندية الكبرى خصوصا "العميد" في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي.

وسبق لميتروفيتش أن واجه اتحاد جدة في 3 مواجهات خلال الموسم الحالي سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا واحدا بواقع ثلاثية في الدوري السعودي وأحرز هدفا وقدم تمريرة حاسمة بدوري أبطال آسيا.

وإجمالا شارك ميتروفيتش أمام الأندية الكبرى في 7 مباريات خلال بطولتي الدوري وآسيا، سجل خلالها 10 أهداف.

وجاءت أهداف ميتروفيتش بواقع 4 ضد الاتحاد و3 أمام الشباب، بالإضافة إلى ثنائية أمام النصر بجانب هدف وحيد ضد أهلي جدة.

ويطمح فريق الاتحاد في إنهاء تفوق الهلال عليه خلال الموسم الحالي حيث تعرض للهزيمة ضد "الزعيم" في 6 مباريات بمختلف المسابقات المحلية والقارية بجانب البطولة العربية.

موعد كلاسيكو الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي

ويستقبل ملعب الجوهرة المشعة كلاسيكو جديد للكرة السعودية والذي سيجمع بين الاتحاد والهلال، في التاسعة مساء اليوم في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024 على استاد الملك عبدالله الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي

ويمكنك متابعة مباراة الاتحاد والهلال عبر قناة SSC SPORT 1 HD بتعليق فارس عوض وهي صاحبة حقوق بث المسابقات السعودية المحلية هذا الموسم.

ويأتي ضبط ترددها على النحو التالي:

تردد SSC sports على القمر الصناعي النايل سات

تردد القناة: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد SSC sports على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 12417

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كأس الملك، وتأكد غياب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، من المشاركة أمام الهلال، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن كريم بنزيما خارج حسابات الجهاز الفني لنادي اتحاد جدة، بقيادة مارسيلو جاياردو، في مباراة الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد استمرار غيابه عن التدريبات الجماعية لفريق اتحاد جدة.

ويعاني بنزيما من إصابة في عضلة الساق اليسرى، أدت إلى غيابه عن مواجهة الشباب الماضية، والتي خسرها النمور بنتيجة 3-1.

ويعد البرازيلي رومارينيو هو الخيار الأبرز للتواجد خلال مباراة الفريق القادمة أمام نادي الهلال، حيث سيعتمد عليه المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو من أجل تعويض غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والذي تغيب عن السفر مع الفريق إلى الرياض.

وينتظر أن يشارك عبد الرزاق حمد الله في خط الهجوم بصفة أساسية بجوار رومارينيو مع تواجد الثنائي كانتي وفابينيو في وسط ملعب الفريق.



ويتقابل الفائز في النهائي ضد المتأهل من نصف النهائي الآخر بين النصر والخليج.

تأهل الاتحاد والهلال لنصف النهائي

وحجز فريق اتحاد جدة السعودي مقعده فى الدور نصف النهائى من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، بعدما تغلب على نظيره الفيصلي، بأربعة أهداف دون مقابل.

فيما تأهل نادي الهلال إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين بفوزه على التعاون 3-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

ويدخل الهلال مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما أصبح قريبا من حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين، حيث يبتعد بالصدارة برصيد 80 نقطة، جمعها من 28 مباراة حيث فاز في 26 مواجهة وتعادل مرتين دون أن يتلقى أي هزيمة.

فيما يسعى الاتحاد لمصالحة جماهيره بعدما تلقى مؤخرا هزيمة كبيرة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمام ضيفه فريق الشباب، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية"، ضمن مواجهات الجولة 29 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت تقارير صحفية ذكرت مؤخرا أن لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفضت طلب نادي الاتحاد بشأن تأجيل مباراة الفريق أمام الهلال، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية، إن لجنة المسابقات أرسلت خطابًا رسميًا إلى الاتحاد، تضمن رفض الطلب الذي تقدم به النادي، بسبب مشاركة خمسة من لاعبيه مع المنتخب السعودي في كأس آسيا تحت 23 عامًا، الجارية حاليًا في الدوحة العاصمة القطرية.