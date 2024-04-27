حقيقة رحيل جاياردو عن تدريب اتحاد جدة

كشف موقع "sebastian srur" عن موقف المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو من مغادرة نادي اتحاد جدة السعودي في نهاية الموسم الحالي.

ووقع جاياردو في نوفمبر الماضي عقدا حتى يونيو 2025، لكن المدرب الأرجنتيني يتعرض لضغوط هائلة مع تراجع نتائج فريق اتحاد جدة.

حقيقة رحيل جاياردو

وأوضح الموقع أن جاياردو لا ينوي مغادرة اتحاد جدة في نهاية الموسم الحالي.

وخسر اتحاد جدة تسع مرات، وتعادل ثلاث مرات، وفاز 14 مرة في 26 مباراة مع المدرب غاياردو.

وودع الاتحاد مع جاياردو من ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وخسر 1/4 أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.

Advertisements

وسيلعب اتحاد جدة مع الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وهذه المواجهة السادسة بينهما الموسم الحالي.

وفي المواجهات الخمس السابقة فاز الهلال فيها جميعا.

ويتأخر الاتحاد، بطل الموسم الماضي، بـ 30 نقطة عن الهلال متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي مع لعب الاتحاد مباريات أكثر.

وسيواجه الاتحاد منافسه الهلال مجددا، يوم الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والمتأهل منهما سيلعب في النهائي مع النصر أو الخليج.

إصابة بنزيما وكانتي

كشف نادي اتحاد جدة تفاصيل إصابة عدد من نجوم الفريق وعلى رأسهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي.

وأعلن نادي الاتحاد إصابة مهاجمه كريم بنزيما في عضلة الساق اليسرى فيما يعاني الثنائي نجولو كانتي وفيليبي لويز من إصابة في عضلة الفخذ.

وتعرض الثنائي عمر هوساوي والمغربي عبد الرزاق حمدالله للمرض بالإنفلونزا.